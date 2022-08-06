Як приготувати повітряні та тонкі млинці, які не стануть гумовими: лайфхак з яйцями

Завдяки цьому трюку млинці не стануть гумовими.

Млинці — це дуже проста страва, яка готується з простих інгредієнтів, що є в кожному будинку. Однак ця простота не гарантує того, що страва 100% вийде. Часто буває так, що млинці виходять жорсткими та гумовими.

Багато кулінарів або не знають про це, як уникнути цієї проблеми, або лінуються застосовувати простий трюк з яйцями, який допоможе уникнути "гумової" проблеми. Що потрібно зробити, пише видання prostoway.

Як приготувати млинці, щоб вони не були гумовими

Щоб не зіпсувати млинці та не перетворити їх на "гуму", все що нудно зробити — це окремо збивати яєчні жовток та білок. Після жовток потрібно перетерти із цукром, і лише потім додати до них решту інгредієнтів. Наприкінці приготування тіста потрібно додати збиті білки, які спочатку потрібно посолити.

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Використовуючи цю хитрість, легко приготувати найніжніше тісто, з якого виходять тонкі і повітряні млинці.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних млинців із вівсяного борошна.