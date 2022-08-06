Картопля не знадобиться: як приготувати смачні та хрумкі чіпси в духовці
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Домашня закуска дуже нагадує магазинну, але корисніше.
Чіпси — це дуже смачна, але шкідлива закуска, яку все одно люблять дорослі та діти. Проте проблему "шкідливості" цієї страви дуже легко, якщо закуску не купувати, а приготувати самостійно. І робиться це досить легко та просто. Раніше ми писали про рецепт домашніх картопляних чіпсів за 5 хвилин у мікрохвильовій печі, а тепер розповідаємо, як приготувати закуску з лаваша в духовці.
Закуска виходить дуже смачною, хрумкою і зовсім нешкідливою, пише prostoway. Усього на приготування вам знадобиться близько пів години.
Чіпси з лаваша: рецепт
Інгредієнти:
- лаваш
- спеції
- рослинна олія
Спосіб приготування:
- Наріжте лаваш як завгодно: квадратиками, трикутниками або прямокутниками.
- Покладіть шматочки в миску і збризкайте їх рафінованою олією.
- Додайте сіль та спеції (на ваш розсуд). Слідкуйте, щоб спеції розподілилися рівномірно.
- Деко застелите пергаментом і викладіть шматочки лаваша.
- Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 12-15 хвилин. Приблизно через 7-9 хвилин перемішайте чіпси та випікайте далі до хрумкого стану.
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