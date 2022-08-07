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Пальчики оближеш: рецепт апетитних кабачкових котлет, які анітрохи не вдарять по фігурі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Котлети з кабачків
Котлети з кабачків

Будьте певні, котлети за цим рецептом розлетяться за секунди.

Кінець літа — це час, коли королем столу ставати кабачок. З цього овоча можна приготувати велику кількість різних страв, наприклад апетитні млинці з кабачків, а також можна закрити кілька баночок пряної та смачної маринованої закуски з кабачків на зиму, або приготувати смачні котлети, з рецептом яких ви зможете ознайомитися далі.

Варто відзначити, що така страва крім шикарного смаку також дуже корисна, і щобільше, ніяк не зашкодить вашій фігурі, пише prostoway. Котлети з кабачків відмінно поєднуються зі сметаною чи соусом.

Котлети з кабачків: рецепт

Інгредієнти:

  • кабачки – 500 гр;
  • сира картопля – 2 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • вівсяні пластівці – 6 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • свіжа зелень, сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Помийте кабачки, очистьте їх від шкірки та насіння, і подрібніть на дрібній тертці.
  2. Те саме зробіть з картоплею, після чого даємо стекти надлишкам овочевого соку, поклавши масу на друшляк і залишивши на 15 хвилин.
  3. Потім додайте до овочевої маси яйця, борошно, вівсянку, сіль та інші спеції з подрібненим часником.
  4. Добре все перемішайте, щоб вийшла однорідна маса і додайте подрібнену свіжу зелень.
  5. Вимісіть масу, сформуйте котлети, розігрійте сковороду і смажте котлети, як завжди, з обох боків.

Раніше український кулінар Ліза Глинська розповіла, як приготувати оладки з капусти. Цією стравою можна легко та швидко нагодувати всю родину.

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#Рецепт #Кабачки #Котлети