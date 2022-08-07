Пальчики оближеш: рецепт апетитних кабачкових котлет, які анітрохи не вдарять по фігурі

Будьте певні, котлети за цим рецептом розлетяться за секунди.

Кінець літа — це час, коли королем столу ставати кабачок. З цього овоча можна приготувати велику кількість різних страв, наприклад апетитні млинці з кабачків, а також можна закрити кілька баночок пряної та смачної маринованої закуски з кабачків на зиму, або приготувати смачні котлети, з рецептом яких ви зможете ознайомитися далі.

Варто відзначити, що така страва крім шикарного смаку також дуже корисна, і щобільше, ніяк не зашкодить вашій фігурі, пише prostoway. Котлети з кабачків відмінно поєднуються зі сметаною чи соусом.

Котлети з кабачків: рецепт

Інгредієнти:

кабачки – 500 гр;

сира картопля – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

вівсяні пластівці – 6 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

свіжа зелень, сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

Помийте кабачки, очистьте їх від шкірки та насіння, і подрібніть на дрібній тертці. Те саме зробіть з картоплею, після чого даємо стекти надлишкам овочевого соку, поклавши масу на друшляк і залишивши на 15 хвилин. Потім додайте до овочевої маси яйця, борошно, вівсянку, сіль та інші спеції з подрібненим часником. Добре все перемішайте, щоб вийшла однорідна маса і додайте подрібнену свіжу зелень. Вимісіть масу, сформуйте котлети, розігрійте сковороду і смажте котлети, як завжди, з обох боків.

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