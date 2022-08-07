Пальчики оближеш: рецепт апетитних кабачкових котлет, які анітрохи не вдарять по фігурі
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Будьте певні, котлети за цим рецептом розлетяться за секунди.
Кінець літа — це час, коли королем столу ставати кабачок. З цього овоча можна приготувати велику кількість різних страв, наприклад апетитні млинці з кабачків, а також можна закрити кілька баночок пряної та смачної маринованої закуски з кабачків на зиму, або приготувати смачні котлети, з рецептом яких ви зможете ознайомитися далі.
Варто відзначити, що така страва крім шикарного смаку також дуже корисна, і щобільше, ніяк не зашкодить вашій фігурі, пише prostoway. Котлети з кабачків відмінно поєднуються зі сметаною чи соусом.
Котлети з кабачків: рецепт
Інгредієнти:
- кабачки – 500 гр;
- сира картопля – 2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- вівсяні пластівці – 6 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- свіжа зелень, сіль, перець, спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Помийте кабачки, очистьте їх від шкірки та насіння, і подрібніть на дрібній тертці.
- Те саме зробіть з картоплею, після чого даємо стекти надлишкам овочевого соку, поклавши масу на друшляк і залишивши на 15 хвилин.
- Потім додайте до овочевої маси яйця, борошно, вівсянку, сіль та інші спеції з подрібненим часником.
- Добре все перемішайте, щоб вийшла однорідна маса і додайте подрібнену свіжу зелень.
- Вимісіть масу, сформуйте котлети, розігрійте сковороду і смажте котлети, як завжди, з обох боків.
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