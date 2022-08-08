Кабачкова запіканка з сиром: сусідка прибіжить за рецептом

Це смачно, корисно та не надто калорійно

Ловіть один дуже хороший перевірений швидкий рецепт овочевої запіканки, яка готується з кабачків.

Приємна інформація: кабачок – овоч низькокалорійний – на 100 г продукту всього 24 ккал, тому кабачкові страви ідеальні на вечерю. Рецептом поділилася кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі.

Як приготувати кабачкову запіканку з сиром

Інстаграм:

400 г кабачків

1 цибулина

1 помідор

2 яйця

100 г улюбленого твердого сиру

50 г сиру пармезан для посипання

2 ст. л. борошна

2 зубчики часнику

сіль

Приготування:

Миємо кабачок, відрізаємо крайні частини та чистимо. Тремо на велику тертку, солимо, перемішуємо і на 15 хв відставляємо, щоб кабачок пустив сік. Відтискаємо сік із кабачка. Додаємо подрібнений помідор, цибулю, часник, тертий сир, яйце. Перемішуємо. Додаємо борошно. Перемішуємо ще раз і викладаємо у глибоку форму. Посипаємо тертим пармезаном. Випікаємо 25-30 хв при 180 градусах. Подаємо запіканку теплою чи холодною. Смачного!

Раніше "Телеграф" поділився рецептом запіканки з броколі та куркою. Ароматний та смачний пиріг стане чудовим атрибутом вашого столу.