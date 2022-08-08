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Кабачкова запіканка з сиром: сусідка прибіжить за рецептом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Овочева запіканка з сиром Новина оновлена 08 серпня 2022, 11:09
Овочева запіканка з сиром

Це смачно, корисно та не надто калорійно

Ловіть один дуже хороший перевірений швидкий рецепт овочевої запіканки, яка готується з кабачків.

Приємна інформація: кабачок – овоч низькокалорійний – на 100 г продукту всього 24 ккал, тому кабачкові страви ідеальні на вечерю. Рецептом поділилася кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі.

Як приготувати кабачкову запіканку з сиром

Інстаграм:

  • 400 г кабачків
  • 1 цибулина
  • 1 помідор
  • 2 яйця
  • 100 г улюбленого твердого сиру
  • 50 г сиру пармезан для посипання
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 зубчики часнику
  • сіль

Приготування:

  1. Миємо кабачок, відрізаємо крайні частини та чистимо. Тремо на велику тертку, солимо, перемішуємо і на 15 хв відставляємо, щоб кабачок пустив сік. Відтискаємо сік із кабачка.
  2. Додаємо подрібнений помідор, цибулю, часник, тертий сир, яйце. Перемішуємо.
  3. Додаємо борошно. Перемішуємо ще раз і викладаємо у глибоку форму.
  4. Посипаємо тертим пармезаном.
  5. Випікаємо 25-30 хв при 180 градусах. Подаємо запіканку теплою чи холодною. Смачного!

Раніше "Телеграф" поділився рецептом запіканки з броколі та куркою. Ароматний та смачний пиріг стане чудовим атрибутом вашого столу.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Запіканкі