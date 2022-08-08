Кабачкова запіканка з сиром: сусідка прибіжить за рецептом
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Це смачно, корисно та не надто калорійно
Ловіть один дуже хороший перевірений швидкий рецепт овочевої запіканки, яка готується з кабачків.
Приємна інформація: кабачок – овоч низькокалорійний – на 100 г продукту всього 24 ккал, тому кабачкові страви ідеальні на вечерю. Рецептом поділилася кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі.
Як приготувати кабачкову запіканку з сиром
Інстаграм:
- 400 г кабачків
- 1 цибулина
- 1 помідор
- 2 яйця
- 100 г улюбленого твердого сиру
- 50 г сиру пармезан для посипання
- 2 ст. л. борошна
- 2 зубчики часнику
- сіль
Приготування:
- Миємо кабачок, відрізаємо крайні частини та чистимо. Тремо на велику тертку, солимо, перемішуємо і на 15 хв відставляємо, щоб кабачок пустив сік. Відтискаємо сік із кабачка.
- Додаємо подрібнений помідор, цибулю, часник, тертий сир, яйце. Перемішуємо.
- Додаємо борошно. Перемішуємо ще раз і викладаємо у глибоку форму.
- Посипаємо тертим пармезаном.
- Випікаємо 25-30 хв при 180 градусах. Подаємо запіканку теплою чи холодною. Смачного!
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