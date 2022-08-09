Що додати до булгуру, щоб страва набула нового смаку: цей рецепт приємно здивує вас (фото, відео)
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Ця страва на кожен день. Булгур з гарбузом можна швидко і просто приготувати за пів години. Саме гарбуз надає приємної "родзинки", а куркума, яка також підходить для рагу і м'яса, — чудового кольору.
Рецептом булгуру з гарбузом поділилась кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі. Ця страва вас приємно здивує. Вона виходить дуже яскравою як зовні, так і за смаком.
Як приготувати булгур з гарбузом
Інгредієнти:
- 100 г крупи булгур
- 180 г м‘якоті гарбуза
- 1-2 помідори
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 0,5-1 ч. л. меленої куркуми
- сіль, перець
- зелень
Приготування:
- Залийте булгур 250 мл води та варіть до готовності.
- На олії хвилин 10 підсмажте порізаний кубиками гарбуз, кубики цибулі, подрібнений часник.
- Додайте порізаний кубиком помідор, перемішайте. Посоліть та поперчіть. Додайте куркуму.
- Потушіть під кришкою ще 10 хв.
- У сковорідку до овочів додайте булгур, перемішайте та накрийте кришкою. Тушіть 5-7 хв. В кінці посипте подрібненою зеленню.
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