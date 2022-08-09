Що додати до булгуру, щоб страва набула нового смаку: цей рецепт приємно здивує вас (фото, відео)

Результат перевершує всі очікування

Ця страва на кожен день. Булгур з гарбузом можна швидко і просто приготувати за пів години. Саме гарбуз надає приємної "родзинки", а куркума, яка також підходить для рагу і м'яса, — чудового кольору.

Рецептом булгуру з гарбузом поділилась кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі. Ця страва вас приємно здивує. Вона виходить дуже яскравою як зовні, так і за смаком.

Як приготувати булгур з гарбузом

Інгредієнти:

100 г крупи булгур

180 г м‘якоті гарбуза

1-2 помідори

1 цибулина

2 зубчики часнику

0,5-1 ч. л. меленої куркуми

сіль, перець

зелень

Приготування:

Залийте булгур 250 мл води та варіть до готовності. На олії хвилин 10 підсмажте порізаний кубиками гарбуз, кубики цибулі, подрібнений часник. Додайте порізаний кубиком помідор, перемішайте. Посоліть та поперчіть. Додайте куркуму. Потушіть під кришкою ще 10 хв. У сковорідку до овочів додайте булгур, перемішайте та накрийте кришкою. Тушіть 5-7 хв. В кінці посипте подрібненою зеленню.

Раніше блогер розповіла, як приготувати дуже смачний і корисний пиріг із кабачків з сиром.