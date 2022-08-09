Як законсервувати помідори на зиму, щоб вони були пружними: секрет смачних солінь

Солоні томати не менш популярні, ніж мариновані огірки.

Мариновані помідори та огірки — це одні з найпопулярніших солінь, які готує кожна домогосподарка на зиму. Рецептом закаток із томатів існує велика кількість, і кожна господиня зможе вибрати той варіант, який їй до душі. А можна приготувати кілька різних варіантів, і потім вибрати найкращий. Наприклад, одним з них можуть стати консервовані томати без шкірки.

Для того, щоб отримати смачні та пружні помідори, важливо їх правильно вибирати. Про секрети, якими користуються досвідченіші господині, пише prostoway.

Як приготувати смачні мариновані помідори

Досвідчені господині вибирають лише невеликі та пружні помідори, оскільки якщо брати м’які овочі, то найбільше, що вони не витримають термічної обробки, і замість смачних та пружних помідорів, ви отримаєте неапетитну томатну кашу. А великі плоди просто незручно діставати з банки.

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Другий "секрет" — томати важливо ретельно вимити, адже навіть невелика кількість бруду може спричинити розмноження шкідливих мікроорганізмів.

Не забувайте також додати і смачні "добавки", які зроблять вашу консервацію набагато апетитнішою. Це свіжий перчик, спеції, кріп, часник і навіть петрушку з лавровим листом. А маринад можна готувати на свій смак: особливо якщо ви любите пити розсіл.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом малосольних помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки одному секретному компоненту.