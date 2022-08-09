Що приготувати з молодої картоплі: незвичайний рецепт омлету "по-іспанськи"

Така страва добре поєднується зі свіжими овочами.

Молода картопля – це якийсь делікатес, проте найчастіше її або смажать чи варять. Ми вже розповідали, що можна додати до вареної картоплі, щоб вона стала набагато смачнішою, а тепер ділимося незвичайним рецептом страви з молодої картоплі, яка неодмінно вам сподобається.

Непоганим варіантом для смачного сніданку або перекушування є картопляний омлет "по-іспанськи". Як повідомляє belnovosti, такий омлет колись готували лише бідні селяни, а тепер це досить "модна" страва.

Картопляний омлет "по-іспанськи": рецепт

Інгредієнти:

картопля (велика) — 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

рослинна олія;

яйця курячі — 5 шт.;

сіль.

Спосіб приготування:

Картоплю очистьте і наріжте півкільцями, а потім обсмажте на розігрітій олії протягом 10-12 хвилин.

Цибулю наріжте так, як вам подобається, але не дуже дрібно, щоб вона не згоріла або засохне, і обсмажте окремо від картоплі.

Коли картопля стане м’якою, а цибуля підсмажиться, перекладіть овочі в окрему миску і дайте їм охолонути.

Яйця збийте, посоліть, і залийте картоплю, що остигнула, і цибулю. Після вилийте це все на розігріту сковороду і смажте до утворення золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом кабачкових котлет, які залишаються смачними навіть на 2-3 дні після приготування.