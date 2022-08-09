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Що приготувати з молодої картоплі: незвичайний рецепт омлету "по-іспанськи"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт омлету по-іспанськи
Рецепт омлету по-іспанськи

Така страва добре поєднується зі свіжими овочами.

Молода картопля – це якийсь делікатес, проте найчастіше її або смажать чи варять. Ми вже розповідали, що можна додати до вареної картоплі, щоб вона стала набагато смачнішою, а тепер ділимося незвичайним рецептом страви з молодої картоплі, яка неодмінно вам сподобається.

Непоганим варіантом для смачного сніданку або перекушування є картопляний омлет "по-іспанськи". Як повідомляє belnovosti, такий омлет колись готували лише бідні селяни, а тепер це досить "модна" страва.

Картопляний омлет "по-іспанськи": рецепт

Інгредієнти:

  • картопля (велика) — 3 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • рослинна олія;
  • яйця курячі — 5 шт.;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  • Картоплю очистьте і наріжте півкільцями, а потім обсмажте на розігрітій олії протягом 10-12 хвилин.
  • Цибулю наріжте так, як вам подобається, але не дуже дрібно, щоб вона не згоріла або засохне, і обсмажте окремо від картоплі.
  • Коли картопля стане м’якою, а цибуля підсмажиться, перекладіть овочі в окрему миску і дайте їм охолонути.
  • Яйця збийте, посоліть, і залийте картоплю, що остигнула, і цибулю. Після вилийте це все на розігріту сковороду і смажте до утворення золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом кабачкових котлет, які залишаються смачними навіть на 2-3 дні після приготування.

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#Рецепт #Картопля #Омлет