Як швидко приготувати пиріг з маком і горіхами на Маковея: максимально простий рецепт (відео)

Цей пиріг відмінно впишеться в меню до Маковею і не вимагатиме значних зусиль

Цього місяця, 14 серпня, віряни відзначають Яблучний спас або Маковей. На честь свята прийнято готувати страви з маком, медом, горіхами, а також фруктами та ягодами, які дозрівають у цей час. Один із варіантів святкової випічки – смачний пиріг із легкою текстурою.

Рецептом маково-горіхового пирога поділилася фудблогерка Христина Булезюк в Instagram. За її словами, десерт готується дуже швидко. Всі продукти, які вам знадобляться, досить доступні. Пиріг виходить ніжним та пористим.

Складові:

4 яйця

100 г цукру

1 ст. просіяного борошна

250-270 г готового маку

125 г вершкового масла

1 ч. л. соди, погашеної оцтом

50 г мелених горіхів

ванільний цукор

Спосіб приготування:

Жовтки відокремлюємо від білків і збиваємо з цукром, додаємо вершкове масло, борошно, ваніль, розпушувач, ретельно змішуємо. Окремо збиваємо білки до густої піни і додаємо в готове тісто, обережно разом змішуємо. Викладаємо в круглу форму, застелену пергаментом і зверху посипаємо меленими горіхами по всій площині. Запікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів протягом 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачніших булочок з маком на дріжджах, які доречно зробити напередодні Маковея.