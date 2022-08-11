Як швидко приготувати пиріг з маком і горіхами на Маковея: максимально простий рецепт (відео)
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Цей пиріг відмінно впишеться в меню до Маковею і не вимагатиме значних зусиль
Цього місяця, 14 серпня, віряни відзначають Яблучний спас або Маковей. На честь свята прийнято готувати страви з маком, медом, горіхами, а також фруктами та ягодами, які дозрівають у цей час. Один із варіантів святкової випічки – смачний пиріг із легкою текстурою.
Рецептом маково-горіхового пирога поділилася фудблогерка Христина Булезюк в Instagram. За її словами, десерт готується дуже швидко. Всі продукти, які вам знадобляться, досить доступні. Пиріг виходить ніжним та пористим.
Складові:
- 4 яйця
- 100 г цукру
- 1 ст. просіяного борошна
- 250-270 г готового маку
- 125 г вершкового масла
- 1 ч. л. соди, погашеної оцтом
- 50 г мелених горіхів
- ванільний цукор
Спосіб приготування:
- Жовтки відокремлюємо від білків і збиваємо з цукром, додаємо вершкове масло, борошно, ваніль, розпушувач, ретельно змішуємо.
- Окремо збиваємо білки до густої піни і додаємо в готове тісто, обережно разом змішуємо.
- Викладаємо в круглу форму, застелену пергаментом і зверху посипаємо меленими горіхами по всій площині.
- Запікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів протягом 40 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачніших булочок з маком на дріжджах, які доречно зробити напередодні Маковея.