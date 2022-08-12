Медовий спас 2022: рецепт найсмачніших пісних млинців з маком та медом

Млинці вийдуть незвичайними на вигляд — у чорну цятку.

Вже цієї неділі, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято – Медовий спас чи Маковея. Також у цей день починається Успенський піст, а це означає, що настав час переходити на пісну їжу. Однак і це не завадить вам поласувати смаколиками з маком та медом на Маковея. "Телеграф" пропонує вам приготувати смачні пісні макові млинці.

Кулінарний блогер dina_liashyk у своєму блозі в Інстаграмі опублікувала рецепт пісних млинців з маком, який обов’язково стануть прикрасою вашого святкового столу на Медовий спас. А в поєднанні з медом страва стане ще смачнішою.

Пісні млинці з маком: рецепт

Інгредієнти:

250 гр пшеничного борошна

500 мл кип’яченої води

4 ст. л. рослинної олії

2 ст. л. цукру

0,5 ч. л. соди

1 ч. л. оцту для гасіння соди

1 щіпка солі

2 ст. л. маку

Спосіб приготування:

До борошна додайте цукор та сіль. У ложці погасіть соду оцтом і отриманий пінний склад відправте до борошна. Отриману суміш ретельно перемішайте. Кип’ячену воду кімнатної температури тонким струмком влийте до борошна, безперервно перемішуючи. Коли вся вода буде додана, потрібно все добре збити, щоб не було грудочок у тісті. В кінці додайте олію і мак, добре все розмішавши. Сковороду добре розігрійте і злегка змастіть олією. Вогонь встановіть трохи вище за середній, і млинець перевертайте приблизно кожну хвилину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незамінний атрибут Маковея – булочки з маком.