Медовий спас 2022: рецепт найсмачніших пісних млинців з маком та медом
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Млинці вийдуть незвичайними на вигляд — у чорну цятку.
Вже цієї неділі, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято – Медовий спас чи Маковея. Також у цей день починається Успенський піст, а це означає, що настав час переходити на пісну їжу. Однак і це не завадить вам поласувати смаколиками з маком та медом на Маковея. "Телеграф" пропонує вам приготувати смачні пісні макові млинці.
Кулінарний блогер dina_liashyk у своєму блозі в Інстаграмі опублікувала рецепт пісних млинців з маком, який обов’язково стануть прикрасою вашого святкового столу на Медовий спас. А в поєднанні з медом страва стане ще смачнішою.
Пісні млинці з маком: рецепт
Інгредієнти:
- 250 гр пшеничного борошна
- 500 мл кип’яченої води
- 4 ст. л. рослинної олії
- 2 ст. л. цукру
- 0,5 ч. л. соди
- 1 ч. л. оцту для гасіння соди
- 1 щіпка солі
- 2 ст. л. маку
Спосіб приготування:
- До борошна додайте цукор та сіль. У ложці погасіть соду оцтом і отриманий пінний склад відправте до борошна. Отриману суміш ретельно перемішайте.
- Кип’ячену воду кімнатної температури тонким струмком влийте до борошна, безперервно перемішуючи.
- Коли вся вода буде додана, потрібно все добре збити, щоб не було грудочок у тісті.
- В кінці додайте олію і мак, добре все розмішавши.
- Сковороду добре розігрійте і злегка змастіть олією. Вогонь встановіть трохи вище за середній, і млинець перевертайте приблизно кожну хвилину.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незамінний атрибут Маковея – булочки з маком.