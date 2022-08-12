Готуємось до зими: як без зайвого клопоту приготувати смачну тушкованку (відео)

Тушкованка — стратегічний продукт, який повинен бути в кожному будинку

Враховуючи війну в Україні та складну економічну ситуацію, варто зробити вдома деякі запаси продовольства на зиму. Ідеальний продукт, який підійде для цього, тушкованка. Вона добре зберігається без холодильника. До того ж, домашня заготівля припаде до смаку і нашим захисникам на фронті.

Рецептом м’ясної тушкованки поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт у Youtube. Цей спосіб приготування "закрутки" передбачає використання духовки. З тушкованки можна готувати різні страви, або просто вживати із хлібом.

Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:

м’ясо жирне – 400 г

сіль — 1 ч. ложка

лавровий лист – 1 шт.

перець горошком – 4-5 шт.

Спосіб приготування:

Залити м’ясо водою, додати трохи соди і залишити на 2 години. Промити у проточній воді. Із домашнім м’ясом таку маніпуляцію робити необов’язково. Підготувати чисті банки та кришки. М’ясо нарізати шматочками 3-4 см. Посолити м’ясо з розрахунку 2 ч. ложки солі на 1 кг м’яса. Перемішати. Щільно заповнити банки м’ясом. Покласти лавровий лист і перець горошком у середину банки, щоб аромат розподілився рівномірно. Від країв залишити 2 см, так під час тушкування не витікатиме рідина. Нещільно накрити кришками, відправити банки до духовки, не розігрітуої. Після цього включити духовку та тушкувати при температурі 150-160 градусів приблизно три години з моменту закипання. Герметично закрити.

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