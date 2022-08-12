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Ідеальна випічка для Яблучного спасу: як приготувати пиріг з яблуками без замішування тіста (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашню випічку можна освятити у храмі
Домашню випічку можна освятити у храмі

Цей яблучний пиріг готується просто, а виходить дуже смачний

Цього місяця, 19 серпня, віруючі відзначатимуть Яблучний спас і нестимуть у храми фрукти, ягоди та горіхи. На честь свята можна приготувати особливу страву – пиріг із яблуками. Повітряний та ніжний смак порадує всіх домочадців.

Приготувати насипний пиріг із яблук можна навіть, не замішуючи тісто. Рецептом домашньої випічки поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт у Youtube. За її словами, це один із найсмачніших яблучних пирогів, які кулінару доводилося готувати. Ніжний, ароматний, тане у роті… І що важливо – простий у приготуванні.

Інгредієнти :

  • борошно — 1 ст. — 140 г
  • цукор – 3/4 ст. — 140 г
  • манка – 1 ст. — 160 г
  • розпушувач — 2 ч. ложка
  • ванільний цукор — 1 п. — 16 г
  • яблука – 1,5 кг неочищених (тертих близько 1200 г)
  • вершкове масло – 100 г

Спосіб приготування:

  1. З’єднати манку, цукор, борошно, ванільний цукор та розпушувач. Ретельно перемішати.
  2. Розділити масу на чотири рівні частини.
  3. Підготувати яблука – натерти на тертці.
  4. До тертих яблук додати корицю. Перемішати та розділити масу на три частини.
  5. Випікати у формі, застеленій пергаментом та змащеною маслом. Викласти частину сухого тіста, потім шар яблук, трамбуючи ложкою. Повторити, доки не використаєте всі яблука й суху суміш. Важливо, щоб зверху були сухі інгредієнти. Зверху натерти масло на грубій тертці і рівномірно розподілити по пирогу.
  6. Відправити пиріг у холодну духовку. Випікати за температури 170 градусів протягом години.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати тертий пиріг із маком. Це чудовий варіант випічки до свята Маковея. Готується надзвичайно легко.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Яблуневий Спас #Пиріг