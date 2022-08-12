Ідеальна випічка для Яблучного спасу: як приготувати пиріг з яблуками без замішування тіста (відео)

Цей яблучний пиріг готується просто, а виходить дуже смачний

Цього місяця, 19 серпня, віруючі відзначатимуть Яблучний спас і нестимуть у храми фрукти, ягоди та горіхи. На честь свята можна приготувати особливу страву – пиріг із яблуками. Повітряний та ніжний смак порадує всіх домочадців.

Приготувати насипний пиріг із яблук можна навіть, не замішуючи тісто. Рецептом домашньої випічки поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт у Youtube. За її словами, це один із найсмачніших яблучних пирогів, які кулінару доводилося готувати. Ніжний, ароматний, тане у роті… І що важливо – простий у приготуванні.

Інгредієнти :

борошно — 1 ст. — 140 г

цукор – 3/4 ст. — 140 г

манка – 1 ст. — 160 г

розпушувач — 2 ч. ложка

ванільний цукор — 1 п. — 16 г

яблука – 1,5 кг неочищених (тертих близько 1200 г)

вершкове масло – 100 г

Спосіб приготування:

З’єднати манку, цукор, борошно, ванільний цукор та розпушувач. Ретельно перемішати. Розділити масу на чотири рівні частини. Підготувати яблука – натерти на тертці. До тертих яблук додати корицю. Перемішати та розділити масу на три частини. Випікати у формі, застеленій пергаментом та змащеною маслом. Викласти частину сухого тіста, потім шар яблук, трамбуючи ложкою. Повторити, доки не використаєте всі яблука й суху суміш. Важливо, щоб зверху були сухі інгредієнти. Зверху натерти масло на грубій тертці і рівномірно розподілити по пирогу. Відправити пиріг у холодну духовку. Випікати за температури 170 градусів протягом години.

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