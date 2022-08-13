Як приготувати капусту для голубців у мікрохвильовій печі: листя буде пружним і хрустким

Завдяки цьому способу процес приготування голубців стане набагато простіше і швидше.

У неділю, 14 серпня, розпочинається суворий багатоденний Успенський піст, під час якого є багато харчових заборон. Однак це не означає, що не можна приготувати собі щось смачне, але пісне — наприклад, пісні голубці за рецептом Євгена Клопотенка. А щоб полегшити собі готування, ми хочемо розповісти вам, як можна обсмажити капустяні лисячі в мікрохвильовій печі, щоб не возитися з плитою.

Оскільки процес приготування капусти на пару в мікрохвильовій печі відбувається без води, то важливо, щоб капустяне листя повинне бути здоровим, а качан овоча молодим, пише belnovosti. Листя старої капусти не буде таким пружним і м’яким.

Як готувати в мікрохвильовій печі капусту на голубці

Видаліть з капусти перші, найтвердіші частини і помістіть усю головку в мікрохвильову піч. Увімкніть мікрохвильову піч на високу потужність, і через 10 хвилин капуста буде готова. На цьому весь кулінарний лайфхак.

Варто відзначити, що приготування капусти, яку готують у мікрохвильовій печі, має багато переваг. По-перше, це прискорення готування, а по-друге — листя виходить м’яким і хрустким. Ну і як плюс, у такому разі капуста зберігає всі свої поживні цінності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачні голубці без м’яса з печерицями.