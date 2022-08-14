Порятунок для ласунів у піст: рецепт найсмачніших макових мафінів без яєць
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Макові мафіни — це дуже смачно і просто в приготуванні.
У неділю, 14 серпня, християни відзначають важливе церковне свято Медового Спаса або, як його називають у народі — Маковея. Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати букети з квітів, мед та мак, а також готувати солодкі страви з цих продуктів. Наприклад це можуть бути булочки з маком або пісний медовик з родзинками та горіхами.
Оскільки з 14 серпня також починається Успенський піст, який триває до 27 серпня, "Телеграф" пропонує вам приготувати пісні кекси-мафіни з маком, щоб поласувати смачним десертом навіть у піст. Зазначимо, що вони готуються без яєць.
Пісні мафіни з маком: рецепт
Інгредієнти:
- Борошно — 200 гр
- Мак харчовий — 0.5 скл.
- Рослинна олія — 50 гр
- Розпушувач – 1.5 чайн.л.
- Лимонна цедра — 1 гр
- Цукор — 100 гр
- Волоські горіхи — 100 гр
- Ванілін — за смаком
- Мигдаль (мигдальні пелюстки — для прикраси) — 2 шт.
- Молоко — 200 мл
Спосіб приготування:
- Залийте мак окропом і потримайте його так пів години, щоб він набух.
- Після цього воду злийте через сито, а в ступці перетріть мак (ступку можна замінити блендером).
- Додайте до маку цукор, лимонну цедру та молоко.
- Борошно просійте разом із розпушувачем і змішайте з маком. Туди відправте і посічені волоські горіхи.
- Все з’єднайте та замісіть тісто. Після цього розкладіть його по формах і випікайте в духовці 20-25 хвилин при 180 градусах.
Нагадаємо, що на Маковея забороняється освячувати у храмах деякі продукти та речі. Раніше "Телеграф" розповідав, що не варто класти у кошик на освячення.