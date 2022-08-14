Порятунок для ласунів у піст: рецепт найсмачніших макових мафінів без яєць

Макові мафіни — це дуже смачно і просто в приготуванні.

У неділю, 14 серпня, християни відзначають важливе церковне свято Медового Спаса або, як його називають у народі — Маковея. Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати букети з квітів, мед та мак, а також готувати солодкі страви з цих продуктів. Наприклад це можуть бути булочки з маком або пісний медовик з родзинками та горіхами.

Оскільки з 14 серпня також починається Успенський піст, який триває до 27 серпня, "Телеграф" пропонує вам приготувати пісні кекси-мафіни з маком, щоб поласувати смачним десертом навіть у піст. Зазначимо, що вони готуються без яєць.

Пісні мафіни з маком: рецепт

Інгредієнти:

Борошно — 200 гр

Мак харчовий — 0.5 скл.

Рослинна олія — 50 гр

Розпушувач – 1.5 чайн.л.

Лимонна цедра — 1 гр

Цукор — 100 гр

Волоські горіхи — 100 гр

Ванілін — за смаком

Мигдаль (мигдальні пелюстки — для прикраси) — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Спосіб приготування:

Залийте мак окропом і потримайте його так пів години, щоб він набух. Після цього воду злийте через сито, а в ступці перетріть мак (ступку можна замінити блендером). Додайте до маку цукор, лимонну цедру та молоко. Борошно просійте разом із розпушувачем і змішайте з маком. Туди відправте і посічені волоські горіхи. Все з’єднайте та замісіть тісто. Після цього розкладіть його по формах і випікайте в духовці 20-25 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, що на Маковея забороняється освячувати у храмах деякі продукти та речі. Раніше "Телеграф" розповідав, що не варто класти у кошик на освячення.