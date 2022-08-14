Що солодкого приготувати в Успенський піст-2022: рецепт пісних рогаликів з варенням

Тісто для рогаликів чудове — дуже ніжне, пухке, повітряне

Важко дотримуватися гастрономічних правил Успенського посту, який у 2022 році буде тривати з 14 по 27 серпня, тим, хто звик смачно поїсти. Але навіть в ці дні домашнє меню можна і треба робити різноманітним, адже пісні страви можуть бути смачними і ситними.

Візьмемо, наприклад, рогалики з варенням без яєць, які під забороною в період посту. Рецептом пісних смаколиків поділилась фудблогерка Ольга Головіна в Інстаграмі.

"Насправді начинка може бути найрізноманітнішою, але не рідкою. У нас це було варення з айви, вийшло дуже смачно!", — відзначила блогер.

Як приготувати пісні рогалики с варенням

Інгредієнти:

борошно — 500 г

свіжі дріжджі — 20 г

цукор — 2-3 ст.л.

олія — 4 ст.л.

тепла вода — 300-350 мл

щіпка солі

Приготування:

Дріжджі розводимо з 2-3 ст.л. води і 0,5 ч.л. цукру. Залишаємо в теплі до появи бульбашок. У борошно додаємо дріжджі, олію, цукор, сіль і потрохи підливаємо теплу воду, замішуючи тісто. Кількість води може коливатися, бо це залежить від борошна. Вимішане тісто залишаємо на 40-60 хв у теплі. Розкатуємо тісто (але не дуже тонко) і розрізаємо на трикутники. Начинку кладемо на ширшу сторону, закручуємо рогалик. Випікаємо близько 30 хв при 180 градусах. Готові рогалики змащуємо водою з медом або посипаємо цукровою пудрою.

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