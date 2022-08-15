Незрівнянна шарлотка з яблуками: класичний рецепт пирога до Яблучного спасу

Шарлотка з яблуками — геніально простий і неймовірно смачний пиріг з чотирьох інгредієнтів!

У п’ятницю, 19 серпня, у народі відзначається велике православне свято — Преображення Господнє, а також Яблучний Спас, який у народі ще називають "Другим" або "Великим". У цей період починають збирати врожай яблук, груш та інших фруктів, що їх освячували в церкві. Також у цей день заведено готувати страви із зібраного врожаю.

Кулінарний блогер Тетяна Шпилко у своєму youtube-каналі поділилася рецептом традиційної яблучної шарлотки, яка завжди є чудовим варіантом десерту як на свято, так і просто щодня. Зазначимо, що рецепт дуже простий, і вийде навіть у домогосподарок-початківців.

Класична яблучна шарлотка: рецепт

Інгредієнти:

3 великі яйця

1 ст. (210 г) цукру

1 ст. (150 г) борошна

3 великі яблука або 6-7 дрібних

1 ч. л. розпушувача

ванільний цукор

кориця за бажанням

Спосіб приготування

Збийте яйця, поступово додаючи цукор і збільшуючи швидкість міксера. Збивайте масу до пишності та освітлення 3-5 хвилин. Довге збивання сприяє утворенню хрусткої скоринки, як і необхідну кількість цукру. Поступово додавайте борошно і акуратно перемішуйте до однорідності на невисокій швидкості. Форму застелите папером для випічки і змастіть дно маслом. Поріжте в неї яблука тонкими часточками. Залийте тістом і обережно перемішайте, щоб тісто просочилося на дно і закутало яблука. Випікайте в розігрітій духовці до 180 40-50 хвилин, залежно від розміру форми і духовки. Готовність перевірте зубочисткою, на ній не повинно бути сирого тіста. Якщо верх сильно підрум’янився, а серединка сира, накрийте фольгою пиріг і продовжуйте випікати до готовності. Готовий пиріг остудіть і посипте цукровою пудрою.

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