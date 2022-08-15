Дивовижні сіннабони з яблуками: ідеальна випічка, щоб приготувати Яблучний спас
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Такі булочки будуть дуже доречними у свято Яблучного спасу
На Яблучний спас, які відзначають християни 19 серпня, заведено готувати страви з яблуками. Це можуть бути як традиційні пиріжки або булочки, так і шарлотка чи яблучний пиріг. Якщо ви хочете, щоб ваша випічка виглядала ефектно, вам сподобається ідея зробити до свята сіннабони.
Рецептом сіннабонів з яблуками поділилася фудблогерка Валерія Велігура в Instagram. За словами кулінарки, у випічки виходить повітряне тісто, а шар джему або вареного згущеного молока з яблучною начинкою гарантують приголомшливий смак. До того ж, додала кондитерка, це дуже легке та швидке в роботі тісто.
Як приготувати сіннабони
Інгредієнти (на 16 шт.):
Для тіста:
- 450-500 г борошна
- 15 г живих або 5 г сухих дріжджів
- 50 г цукру
- дрібка солі
- 30 г вершкового масла
- 1 яйце
- 30 мл олії
- 200 мл молока ⠀
Для начинки:
- 10 яблук (близько 1,1 кг)
- 1 ст. л. лимонного соку
- 50 г цукру
- 2-3 ст. л. кориці
- 400 г густого джему або вареного згущеного молока ⠀
Спосіб приготування:
- Для приготування тіста в глибоку ємність просіяти 300 г борошна, додати дріжджі, цукор, сіль і перемішати. В окремій ємності з’єднати розтоплене вершкове масло, яйце, олію та тепле молоко. Додати рідкі інгредієнти до сухих і добре перемішати. Поступово просіяти борошно, що залишилося, і замісити м’яке еластичне тісто (старайтеся не забити його борошном, тісто має бути дуже м’яким). Накрити тісто харчовою плівкою і прибирати в тепле місце (наприклад, розігріта до 30-40 градусів духовка) на 30-40 хвилин. ⠀
- Для начинки очищені яблука натерти на терці. Додати лимонний сік, цукор, корицю та перемішати. Дати постояти. Після розкочування тіста віджати весь зайвий сік. ⠀
- Обім’яти тісто, що піднялося, поділити на 2 частини і кожну частину максимально тонко розкотити в прямокутник. Кожну частину змастити половиною джему/вареного згущеного молока не доходячи до краю, зверху викласти яблучну начинку і розрівняти. Щільно згорнути у рулет і защипнути краї. Ніж змастити олією і кожен рулет розрізати на 8 частин. Перекласти на лист з пергаментом, накрити харчовою плівкою і прибирати в тепле місце на 20 хвилин.
- Випікати булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом шарлотки з яблуками, яку можна приготувати напередодні Яблучного спасу. Десерт приємно здивує смаком та легкістю у приготуванні.