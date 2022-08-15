Дивовижні сіннабони з яблуками: ідеальна випічка, щоб приготувати Яблучний спас

Такі булочки будуть дуже доречними у свято Яблучного спасу

На Яблучний спас, які відзначають християни 19 серпня, заведено готувати страви з яблуками. Це можуть бути як традиційні пиріжки або булочки, так і шарлотка чи яблучний пиріг. Якщо ви хочете, щоб ваша випічка виглядала ефектно, вам сподобається ідея зробити до свята сіннабони.

Рецептом сіннабонів з яблуками поділилася фудблогерка Валерія Велігура в Instagram. За словами кулінарки, у випічки виходить повітряне тісто, а шар джему або вареного згущеного молока з яблучною начинкою гарантують приголомшливий смак. До того ж, додала кондитерка, це дуже легке та швидке в роботі тісто.

Як приготувати сіннабони

Інгредієнти (на 16 шт.):

Для тіста:

450-500 г борошна

15 г живих або 5 г сухих дріжджів

50 г цукру

дрібка солі

30 г вершкового масла

1 яйце

30 мл олії

200 мл молока ⠀

Для начинки:

10 яблук (близько 1,1 кг)

1 ст. л. лимонного соку

50 г цукру

2-3 ст. л. кориці

400 г густого джему або вареного згущеного молока ⠀

Спосіб приготування:

Для приготування тіста в глибоку ємність просіяти 300 г борошна, додати дріжджі, цукор, сіль і перемішати. В окремій ємності з’єднати розтоплене вершкове масло, яйце, олію та тепле молоко. Додати рідкі інгредієнти до сухих і добре перемішати. Поступово просіяти борошно, що залишилося, і замісити м’яке еластичне тісто (старайтеся не забити його борошном, тісто має бути дуже м’яким). Накрити тісто харчовою плівкою і прибирати в тепле місце (наприклад, розігріта до 30-40 градусів духовка) на 30-40 хвилин. ⠀ Для начинки очищені яблука натерти на терці. Додати лимонний сік, цукор, корицю та перемішати. Дати постояти. Після розкочування тіста віджати весь зайвий сік. ⠀ Обім’яти тісто, що піднялося, поділити на 2 частини і кожну частину максимально тонко розкотити в прямокутник. Кожну частину змастити половиною джему/вареного згущеного молока не доходячи до краю, зверху викласти яблучну начинку і розрівняти. Щільно згорнути у рулет і защипнути краї. Ніж змастити олією і кожен рулет розрізати на 8 частин. Перекласти на лист з пергаментом, накрити харчовою плівкою і прибирати в тепле місце на 20 хвилин. Випікати булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шарлотки з яблуками, яку можна приготувати напередодні Яблучного спасу. Десерт приємно здивує смаком та легкістю у приготуванні.