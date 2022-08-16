Ідеально і дуже смачно в піст: печена картопля з грибами, аромат якої зведе вас з розуму (відео)

Пісні рецепти не повинні бути нудними і одноманітними

Пісне може бути простим та смачним. Тим паче, що зараз продовжується Успенський піст, який закінчиться тільки 27 серпня. В цей період важливо відмовитись від мясних та рибних продуктів, молочки та яєць.

Мабуть, ви вже готували таку запіканку, але спробуйте саме цей рецепт. Він точно стане вашим улюбленим. Як приготувати печену картоплю з шампіньйонами, розповіла фудблогерка Ольга Головіна.

Як приготувати печену картоплю з шампіньйонами

Інгредієнти:

крупна картопля — 4 шт.

цибуля — 2 маленькі або 1 велика

часник — 2 зубчика

шампіньйони — 200 г

оливкова олія

сіль, перець, розмарин

Приготування:

Картоплю миємо, але не чистимо. Ріжемо навпіл, розрізаємо на тоненькі слайси, притримуємо пальцями, щоб картопля тримала форму. Викладаємо на форму або деко. Солимо, поливаємо оливковою олією. Дуже смачно буде, якщо доповнити картоплю розмарином. Ставимо запікатися на 40-45 хвилин при 180 градусах, перевіряємо на готовність. Поки картопля печеться, готуємо гриби. Ріжемо цибулю, часник. Підсмажуємо до прозорості на середньому вогні, додаємо гриби та смажимо, поки вони не стануть м’якими. На готову картоплю викладаємо гриби, подаємо. Смачного!

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