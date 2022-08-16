Що приготувати на Яблучний Спас з яблук: рецепт найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру
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Якщо ви хочете здивувати гостей у свято головного літнього Великого Спасу, зробіть яблучний зефір – ви якраз все встигнете
Наближається довгоочікуване і смачне літнє свято – Яблучний Спас 2022, яке ми зустрічаємо вже найближчої п’ятниці, 19 серпня. Як відомо з назви, головним частуванням на столі будуть яблука – у день Яблучного Спасу їх можна їсти після освячення в церкві.
"Телеграф" поділиться з вами цікавою ідеєю, що крім традиційних пирогів з яблучною начинкою можна приготувати з цих соковитих і вітамінних фруктів, щоб порадувати дітлахів і здивувати гостей.
Спробуйте зробити з яблук ніжний, легкий та повітряний домашній зефір. Він готується зовсім нескладно, якщо дотримуватись рецепту та знати деякі хитрощі.
Домашній яблучний зефір – інгредієнти:
- 1 кг яблук,
- 1 яєчний білок,
- 750 г цукру,
- 10 г ванільного цукру,
- 10 г агар-агару,
- 170 мл води,
- 0,5 склянки цукрової пудри.
Як приготувати зефір з яблук – покроковий рецепт:
- Агар-агар залийте водою та залиште замочуватися.
- Яблука поріжте на половинки, очистіть від серцевинок і запікайте в духовці при температурі 180°С приблизно 25 хвилин до м’якості.
- Відокремте м’якоть від шкірки і зробіть пюре в блендері.
- Додайте склянку цукру, ванільний цукор, знову перемішайте і залиште масу остигати.
- Замочений у воді агар-агар поставте на невеликий вогонь і помішуючи доведіть його до кипіння.
- Додайте в агар-агар цукор, що залишився, перемішайте і варіть сироп 5 хвилин, поки він не стане тягучим.
- Охолоджений яєчний білок збийте разом із щіпкою солі.
- Поступово введіть в яблучне пюре збитий білок і все збийте до пишного стану.
- Не припиняючи збивати яблучно-білкову масу, влийте в неї тонким струмком гарячий сироп і продовжуйте збивати до стійких піків.
- За допомогою кондитерського мішка відсадіть зефір на пергамент.
- Залишіть зефір при кімнатній температурі, щоб він підсох приблизно на добу.
- Посипте готовий яблучний зефір цукровою пудрою і попарно склейте половинки денцями між собою. Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував найпростіший рецепт десерту із яблук на Яблучний Спас.