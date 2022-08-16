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Що приготувати на Яблучний Спас з яблук: рецепт найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати домашній яблучний зефір - рецепт
Як приготувати домашній яблучний зефір - рецепт

Якщо ви хочете здивувати гостей у свято головного літнього Великого Спасу, зробіть яблучний зефір – ви якраз все встигнете

Наближається довгоочікуване і смачне літнє свято – Яблучний Спас 2022, яке ми зустрічаємо вже найближчої п’ятниці, 19 серпня. Як відомо з назви, головним частуванням на столі будуть яблука – у день Яблучного Спасу їх можна їсти після освячення в церкві.

"Телеграф" поділиться з вами цікавою ідеєю, що крім традиційних пирогів з яблучною начинкою можна приготувати з цих соковитих і вітамінних фруктів, щоб порадувати дітлахів і здивувати гостей.

Спробуйте зробити з яблук ніжний, легкий та повітряний домашній зефір. Він готується зовсім нескладно, якщо дотримуватись рецепту та знати деякі хитрощі.

Домашній яблучний зефір – інгредієнти:

  • 1 кг яблук,
  • 1 яєчний білок,
  • 750 г цукру,
  • 10 г ванільного цукру,
  • 10 г агар-агару,
  • 170 мл води,
  • 0,5 склянки цукрової пудри.

Як приготувати зефір з яблук – покроковий рецепт:

  1. Агар-агар залийте водою та залиште замочуватися.
  2. Яблука поріжте на половинки, очистіть від серцевинок і запікайте в духовці при температурі 180°С приблизно 25 хвилин до м’якості.
  3. Відокремте м’якоть від шкірки і зробіть пюре в блендері.
  4. Додайте склянку цукру, ванільний цукор, знову перемішайте і залиште масу остигати.
  5. Замочений у воді агар-агар поставте на невеликий вогонь і помішуючи доведіть його до кипіння.
  6. Додайте в агар-агар цукор, що залишився, перемішайте і варіть сироп 5 хвилин, поки він не стане тягучим.
  7. Охолоджений яєчний білок збийте разом із щіпкою солі.
  8. Поступово введіть в яблучне пюре збитий білок і все збийте до пишного стану.
  9. Не припиняючи збивати яблучно-білкову масу, влийте в неї тонким струмком гарячий сироп і продовжуйте збивати до стійких піків.
  10. За допомогою кондитерського мішка відсадіть зефір на пергамент.
  11. Залишіть зефір при кімнатній температурі, щоб він підсох приблизно на добу.
  12. Посипте готовий яблучний зефір цукровою пудрою і попарно склейте половинки денцями між собою. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував найпростіший рецепт десерту із яблук на Яблучний Спас.

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