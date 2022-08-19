Що приготувати на Яблучний Спас-2022: рецепт шарлотки з яблуками без яєць

Любителям яблучних пирогів та тим, хто дотримуватися посту, присвячується

Ніжна пісна шарлотка дивує своєю легкістю, ароматом, ну і звичайно швидким приготуванням. Це дуже актуальна страва, адже саме 19 серпня українці святкують Яблучний Спас. Цей смачний десерт підійде всім любителям яблучних пирогів і тим, хто зараз також дотримується Успенського посту.

Простим рецептом пісної яблучної шарлотки поділилась консультант з правильного харчування Ірина Парфьонова в Інстаграмі.

Як приготувати пісну шарлотку з яблуками

Інгредієнти:

вода — 200 мл

цукор — 50 г

мед — 2 ст.л.

олія оливкова або кокосова — 70 г

розпушувач 2 ч.л.

борошно пшеничне цільнозернове — 220 г

яблука очищені — 350-400 г, не соковиті, солодкі

кориця, сіль, цедра 1/3 лимону

Приготування:

Яблука порізати тонкими скибочками, присипати злегка 1 ст.л. борошна. В мисці змішати воду, цукор, мед, сіль, олію. Вінчиком збити. Додати борошно, розпушувач, корицю, цедру. Додати яблука. Випікати при 175°С, 40-45 хвилин. Потім вимкнути духовку і залишити ще на 10-15 хвилин, щоб ще підсушити пиріг.

Раніше "Телеграф" публікував найпростіший рецепт десерту із яблук на Яблучний Спас.