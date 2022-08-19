Що приготувати на Яблучний Спас-2022: рецепт шарлотки з яблуками без яєць
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Любителям яблучних пирогів та тим, хто дотримуватися посту, присвячується
Ніжна пісна шарлотка дивує своєю легкістю, ароматом, ну і звичайно швидким приготуванням. Це дуже актуальна страва, адже саме 19 серпня українці святкують Яблучний Спас. Цей смачний десерт підійде всім любителям яблучних пирогів і тим, хто зараз також дотримується Успенського посту.
Простим рецептом пісної яблучної шарлотки поділилась консультант з правильного харчування Ірина Парфьонова в Інстаграмі.
Як приготувати пісну шарлотку з яблуками
Інгредієнти:
- вода — 200 мл
- цукор — 50 г
- мед — 2 ст.л.
- олія оливкова або кокосова — 70 г
- розпушувач 2 ч.л.
- борошно пшеничне цільнозернове — 220 г
- яблука очищені — 350-400 г, не соковиті, солодкі
- кориця, сіль, цедра 1/3 лимону
Приготування:
- Яблука порізати тонкими скибочками, присипати злегка 1 ст.л. борошна.
- В мисці змішати воду, цукор, мед, сіль, олію. Вінчиком збити.
- Додати борошно, розпушувач, корицю, цедру. Додати яблука.
- Випікати при 175°С, 40-45 хвилин.
- Потім вимкнути духовку і залишити ще на 10-15 хвилин, щоб ще підсушити пиріг.
Раніше "Телеграф" публікував найпростіший рецепт десерту із яблук на Яблучний Спас.