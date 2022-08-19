Неймовірно смачно та дозволено у піст: рецепт незвичайних яблук-фрі

Хрумка золотиста скоринка з ніжним та ароматним вмістом не залишить вас байдужими.

У п’ятницю, 19 серпня, віряни відзначають Яблучний спас, в який заведено нести до храмів фрукти, ягоди та горіхи, а потім готувати з них різноманітні страви. Це може бути як класична яблучна шарлотка, так і корисний та смачний яблучний зефір. Однак, якщо вам набридли такі страви, ми пропонуємо вам приготувати незвичайний десерт — Яблука-фрі.

Як повідомляє smak, таку незвичайну закуску зі шматочків яблук, що дуже нагадують картоплю фрі, дуже люблять у Каліфорнії. Як приготувати такий десерт читайте далі.

Яблука-фрі: рецепт

Інгредієнти:

Яблука – 2 шт

Вершкове масло розтоплене – 5 ст.

Цукор (можна коричневий) -? ст.л.

Кориця мелена – 2 ч.л.

Для соусу :

Вершковий сир розм’якшений – 2 ст.

Кленовий сироп – 2 ст.

Сметана – ½ склянки

Кориця – до смаку

Спосіб приготування

Вимийте та очистьте від шкірки яблука, і наріжте їх слайсами. Застеліть лист пергаментного паперу і розкладіть нарізані слайси на нього. Розтопіть вершкове масло і змастіть їм шматочки яблук за допомогою кулінарної кисті. Змішайте цукор і корицю та посипте ними яблука. Випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів, доки краю не стануть коричневими. Щоб приготувати сироп: збийте кленовий сироп з розм’якшеним вершковим сиром, потім змішайте зі сметаною і посипте корицею на ваш смак.

Раніше "Телеграф" публікував найпростіший рецепт десерту із яблук на Яблучний Спас.