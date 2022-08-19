Неймовірно смачно та дозволено у піст: рецепт незвичайних яблук-фрі
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Хрумка золотиста скоринка з ніжним та ароматним вмістом не залишить вас байдужими.
У п’ятницю, 19 серпня, віряни відзначають Яблучний спас, в який заведено нести до храмів фрукти, ягоди та горіхи, а потім готувати з них різноманітні страви. Це може бути як класична яблучна шарлотка, так і корисний та смачний яблучний зефір. Однак, якщо вам набридли такі страви, ми пропонуємо вам приготувати незвичайний десерт — Яблука-фрі.
Як повідомляє smak, таку незвичайну закуску зі шматочків яблук, що дуже нагадують картоплю фрі, дуже люблять у Каліфорнії. Як приготувати такий десерт читайте далі.
Яблука-фрі: рецепт
Інгредієнти:
- Яблука – 2 шт
- Вершкове масло розтоплене – 5 ст.
- Цукор (можна коричневий) -? ст.л.
- Кориця мелена – 2 ч.л.
Для соусу :
- Вершковий сир розм’якшений – 2 ст.
- Кленовий сироп – 2 ст.
- Сметана – ½ склянки
- Кориця – до смаку
Спосіб приготування
- Вимийте та очистьте від шкірки яблука, і наріжте їх слайсами.
- Застеліть лист пергаментного паперу і розкладіть нарізані слайси на нього.
- Розтопіть вершкове масло і змастіть їм шматочки яблук за допомогою кулінарної кисті.
- Змішайте цукор і корицю та посипте ними яблука.
- Випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів, доки краю не стануть коричневими.
- Щоб приготувати сироп: збийте кленовий сироп з розм’якшеним вершковим сиром, потім змішайте зі сметаною і посипте корицею на ваш смак.
Раніше "Телеграф" публікував найпростіший рецепт десерту із яблук на Яблучний Спас.