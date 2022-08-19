Дуже простий рецепт овочевого рагу з грибами: навіть смачніше, ніж із м'ясом

Літнє овочеве рагу з шампіньйонами та перцем — незамінний рецепт в сезон овочів і під час посту

З настанням суворого Успенського посту, яке в 2022 році закінчиться тільки 27 серпня, багато хто замислюється про те, щоб перейти на пісне меню. Овочеве рагу с грибами — це одна зі страв, яка дуже актуальна в цей період.

Готувати рагу з овочів дуже легко. А гриби, в цьому випадку — шампіньйони, анітрохи не гірші за м'ясо. Рецептом поділились в кулінарному блозі "Вегетаріанські рецепти" в Інстаграмі.

Як приготувати овочеве рагу з шампіньйонами

Інгредієнти:

Картопля — 5 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Болгарський перець — 2 шт.;

Кабачки — 1 кг;

Шампіньйони — 500 г;

Томатна паста — 2 ст.л. (можна покласти томати);

Сіль, перець за смаком.

Приготування:

Картоплю очистити, нарізати кубиком та обсмажити в олії 10 хвилин. Нарізати гриби і цибулю та додати до картоплі. Обсмажити ще 5 хвилин. Очистити і нарізати кабачки, перець та додати до картоплі з грибами. Додати сіль, спеції, томатну пасту і готувати під кришкою поки всі овочі не стануть м'якими.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеальної і дуже смачної страви в піст — печеної картоплі з грибами. Вона точно стане вашою улюбленою.