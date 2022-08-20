Потрібно всього два інгредієнти: рецепт натурального морозива без молока та яєць

Для приготування цього морозива потрібно буквально 5 хвилин вільного часу.

Навіщо купувати морозиво в упаковках, якщо його можна приготувати самостійно та ще й за дуже короткий час. Смачне натуральне морозиво, приготовлене з душею та любов’ю – це найкращий десерт у світі. І як плюс – воно зовсім не вдарить по фігурі.

Ми пропонуємо вам приготувати найсмачніше натуральне морозиво, для приготування якого не знадобиться ні молоко, ні яйця. Усього 2 інгредієнти, а смак вийде делікатесний, пише prostoway.

Натуральне морозиво: рецепт

Інгредієнти:

банани

виноград без кісточок

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Спосіб приготування:

Виноград заморозьте, а банани наріжте на шматочки. Обидва інгредієнти одночасно надішліть у блендер, збийте до однорідної маси – і все готове.

Подавайте бананово-виноградне морозиво у креманках. Зазначимо, що десерт бажано з’їсти одразу після приготування, щоб банан не встиг потемніти.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту не можна використовувати і цукор.