Потрібно всього два інгредієнти: рецепт натурального морозива без молока та яєць
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Для приготування цього морозива потрібно буквально 5 хвилин вільного часу.
Навіщо купувати морозиво в упаковках, якщо його можна приготувати самостійно та ще й за дуже короткий час. Смачне натуральне морозиво, приготовлене з душею та любов’ю – це найкращий десерт у світі. І як плюс – воно зовсім не вдарить по фігурі.
Ми пропонуємо вам приготувати найсмачніше натуральне морозиво, для приготування якого не знадобиться ні молоко, ні яйця. Усього 2 інгредієнти, а смак вийде делікатесний, пише prostoway.
Натуральне морозиво: рецепт
Інгредієнти:
- банани
- виноград без кісточок
Спосіб приготування:
- Виноград заморозьте, а банани наріжте на шматочки.
- Обидва інгредієнти одночасно надішліть у блендер, збийте до однорідної маси – і все готове.
Подавайте бананово-виноградне морозиво у креманках. Зазначимо, що десерт бажано з’їсти одразу після приготування, щоб банан не встиг потемніти.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту не можна використовувати і цукор.