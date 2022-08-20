Що додати до борщу, щоб вийшов натуральний червоний колір: незвичайний елемент, який завжди є на кухні
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Найкраще для такого борщу взяти свинячі реберця.
Щоб приготувати найсмачніший борщ, багато домогосподарок додають у борщ старе сало, щоб надати йому неповторний смак і аромат, а хтось ягоди чи розсіл. А також можна приготувати традиційну українську страву за "слобожанським" рецептом. Завдяки невеликим хитрощам, вам вдасться приготувати насичено червоний, ситний та дуже смачний борщ.
Як повідомляє видання "Так просто", головне в борщі по-слобожанськи — це бульйон, який повинен вийти максимально наваристим і навіть трохи жирним. А також однією з хитрощів для отримання насиченого кольору — це використання цибулини в лушпинні. Саме вона додасть борщу натурального червоного кольору, проте перед використанням потрібно добре вимити.
Борщ по-слобожанськи: рецепт
Інгредієнти:
- 2 л води
- 250 г свіжої капусти
- 4 середні картоплини
- 2 цибулини
- лавровий лист
- 350 г м’яса
- 2 моркви
- Зелена цибуля
- 300 г помідорів
- 30 г смальцю
- щіпка цукру
- 1 буряк
- спеції за смаком
- часник
- сметана
Спосіб приготування:
- Шматки свинини ретельно промийте та поставте варитися на середньому вогні. Після закипання проваріть м’ясо протягом 5 хвилин, а потім змініть воду на чисту. У новий бульйон помістіть цибулину в лушпиння, картопля і морква. Готуйте бульйон на маленькому вогні протягом півтори години.
- Як тільки бульйон закипить, вийміть картоплину та цибулину, і додайте в каструлю нарізаний буряк. Картоплину подрібніть вилкою і відправте назад у каструлю на фінальному етапі приготування.
- Ще одну цибулину наріжте дрібним кубиком та обсмажте на смальці. Також обсмажте та натерту на тертці моркву.
- Паралельно натріть на дрібній тертці та помідори. Вони підуть у каструлю із борщем замість томатної пасти. В той самий час у бульйон потрібно додати нарізану картоплю та капусту. Як тільки овочі стануть м’якими, можна вливати мус із помідорів, а також овочеву засмажку.
- Не забудьте відправити в каструлю з борщем часник, улюблені спеції, зелень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо запровадження у календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.
Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.