Що додати до борщу, щоб вийшов натуральний червоний колір: незвичайний елемент, який завжди є на кухні

Найкраще для такого борщу взяти свинячі реберця.

Щоб приготувати найсмачніший борщ, багато домогосподарок додають у борщ старе сало, щоб надати йому неповторний смак і аромат, а хтось ягоди чи розсіл. А також можна приготувати традиційну українську страву за "слобожанським" рецептом. Завдяки невеликим хитрощам, вам вдасться приготувати насичено червоний, ситний та дуже смачний борщ.

Як повідомляє видання "Так просто", головне в борщі по-слобожанськи — це бульйон, який повинен вийти максимально наваристим і навіть трохи жирним. А також однією з хитрощів для отримання насиченого кольору — це використання цибулини в лушпинні. Саме вона додасть борщу натурального червоного кольору, проте перед використанням потрібно добре вимити.

Борщ по-слобожанськи: рецепт

Інгредієнти:

2 л води

250 г свіжої капусти

4 середні картоплини

2 цибулини

лавровий лист

350 г м’яса

2 моркви

Зелена цибуля

300 г помідорів

30 г смальцю

щіпка цукру

1 буряк

спеції за смаком

часник

сметана

Спосіб приготування:

Шматки свинини ретельно промийте та поставте варитися на середньому вогні. Після закипання проваріть м’ясо протягом 5 хвилин, а потім змініть воду на чисту. У новий бульйон помістіть цибулину в лушпиння, картопля і морква. Готуйте бульйон на маленькому вогні протягом півтори години. Як тільки бульйон закипить, вийміть картоплину та цибулину, і додайте в каструлю нарізаний буряк. Картоплину подрібніть вилкою і відправте назад у каструлю на фінальному етапі приготування. Ще одну цибулину наріжте дрібним кубиком та обсмажте на смальці. Також обсмажте та натерту на тертці моркву. Паралельно натріть на дрібній тертці та помідори. Вони підуть у каструлю із борщем замість томатної пасти. В той самий час у бульйон потрібно додати нарізану картоплю та капусту. Як тільки овочі стануть м’якими, можна вливати мус із помідорів, а також овочеву засмажку. Не забудьте відправити в каструлю з борщем часник, улюблені спеції, зелень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо запровадження у календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.