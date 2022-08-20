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Що робити, якщо не встигаєте переробити огірки чи помідори

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Поради для господинь про консервацію Новина оновлена 20 серпня 2022, 17:26
Поради для господинь про консервацію

Протягом 12 годин з овочами нічого не станеться

Якщо заготовлених для консервування огірків чи помідорів занадто багато, і ви фізично не встигаєте їх переробити всі одразу – не переживайте.

Є дві головні причини не турбуватися щодо того, що овочі, що залишилися, зіпсуються і згниють. Про це розповіли у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

  1. По-перше, існує правило "золотих 12 годин", протягом яких з овочами нічого не станеться.
  2. По-друге, неодноразово перевірено, що стиглі (але не перезрілі!) овочі можуть зберігатися протягом тижня. Головне — знайти для них прохолодне місце, куди не потрапляє пряме сонячне світло, і розкласти по окремих тарах.

Періодично перевіряйте, чи немає м’яких або зіпсованих овочів — такі ріжте в салат, інакше вони зіпсують ваші заготівлі на зиму. Інші закриєте тоді, коли з’явиться для цього час.

Раніше ми писали, як зберігати огірки в холодильнику, щоб вони залишалися свіжими понад 2 місяці та довше.

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#Рецепти #Консервація