Апельсиновий пиріг з маком: дуже простий в приготуванні неймовірний десерт в піст

Цей десерт – справжнє свято душі

Для деяких людей дуже тяжко дотримуватися гастрономічних правил в період Успенського посту, який у 2022 році буде тривати до 27 серпня. Але навіть в ці дні домашнє меню можна урізноманітнити, адже пісні страви можуть бути навіть дуже смачними. Це стосується і десертів, до прикладу, рогаликів з варенням, рецептом яких ми ділились раніше.

Пісна випічка теж може бути смачною, ароматною та красивою. Пропонуємо своїм читачам приготувати пісний апельсиновий пиріг з маком, рецептом якого поділились в кулінарному блозі "Вегетаріанські рецепти" в Інстаграмі.

Як приготувати апельсиновий пиріг з маком

Інгредієнти:

Борошно — 2 склянки

Манка — 2 склянки

Цукор — 1 склянка

Мак — 100 г

Апельсини — 4 шт.

Масло — 100 г (можна замінити на олію без запаху)

Розпушувач — 1 ч.л.

Сода – 0.5 ч.л.

Ваніль – 1 ч.л.

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Приготування:

Мак залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин. Апельсини ретельно помити і з трьох апельсинів зняти акуратно цедру без білого шару, нарізати її на дрібні пластинки. З усіх апельсинів видавити сік, можна зі шматочками м'якоті. Масло розтопити. Змішати сік апельсина, ванільний цукор та масло. Розпарений мак процідити через сито, покласти у велику ступку або миску, засипати цукром і потовкти. Додати до маку цедру. Борошно просіяти. Додати соду, розпушувач, манку та суміш маку з цукром та цедрою. Влити масло, апельсиновий сік і ретельно перемішати масу до однорідного стану ложкою. Виходить тісто трохи густіше, ніж на оладки. Якщо тісто вийшло дуже густим, то можна додати ще соку або розбавити водою. Форму вистелити папером для випікання та змастити олією. Викласти тісто у форму та розрівняти. Випікати у духовці при 180 градусах близько 50 хвилин. Готовність перевіряти шпажкою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеальної і дуже смачної страви в піст — печеної картоплі з грибами. Вона точно стане вашою улюбленою.