Апельсиновий пиріг з маком: дуже простий в приготуванні неймовірний десерт в піст
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Цей десерт – справжнє свято душі
Для деяких людей дуже тяжко дотримуватися гастрономічних правил в період Успенського посту, який у 2022 році буде тривати до 27 серпня. Але навіть в ці дні домашнє меню можна урізноманітнити, адже пісні страви можуть бути навіть дуже смачними. Це стосується і десертів, до прикладу, рогаликів з варенням, рецептом яких ми ділились раніше.
Пісна випічка теж може бути смачною, ароматною та красивою. Пропонуємо своїм читачам приготувати пісний апельсиновий пиріг з маком, рецептом якого поділились в кулінарному блозі "Вегетаріанські рецепти" в Інстаграмі.
Як приготувати апельсиновий пиріг з маком
Інгредієнти:
- Борошно — 2 склянки
- Манка — 2 склянки
- Цукор — 1 склянка
- Мак — 100 г
- Апельсини — 4 шт.
- Масло — 100 г (можна замінити на олію без запаху)
- Розпушувач — 1 ч.л.
- Сода – 0.5 ч.л.
- Ваніль – 1 ч.л.
Приготування:
- Мак залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин. Апельсини ретельно помити і з трьох апельсинів зняти акуратно цедру без білого шару, нарізати її на дрібні пластинки. З усіх апельсинів видавити сік, можна зі шматочками м'якоті.
- Масло розтопити. Змішати сік апельсина, ванільний цукор та масло.
- Розпарений мак процідити через сито, покласти у велику ступку або миску, засипати цукром і потовкти. Додати до маку цедру.
- Борошно просіяти. Додати соду, розпушувач, манку та суміш маку з цукром та цедрою. Влити масло, апельсиновий сік і ретельно перемішати масу до однорідного стану ложкою. Виходить тісто трохи густіше, ніж на оладки. Якщо тісто вийшло дуже густим, то можна додати ще соку або розбавити водою.
- Форму вистелити папером для випікання та змастити олією. Викласти тісто у форму та розрівняти. Випікати у духовці при 180 градусах близько 50 хвилин. Готовність перевіряти шпажкою.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеальної і дуже смачної страви в піст — печеної картоплі з грибами. Вона точно стане вашою улюбленою.