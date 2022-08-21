Як приготувати ідеальний червоний борщ: три "правила", про які не варто забувати домогосподаркам

Насичений колір однієї з найулюбленіших українських страв криється у трьох "правилах".

Смачний, наваристий борщ — одна із основ традиційної української кухні. Крім "офіційного" його рецепта, кожна господиня має ще й свій — "фірмовий". Наприклад, деякі домогосподарки додають у борщ старе сало, а хтось ягоди чи розсіл.

Однак сьогодні ми хочемо розповісти, як досягти ідеально червоного, насиченого кольору страви. Як повідомляє belnovosti, для цього важливо дотримуватися всього трьох "правил".

Секрети приготування ідеально червоного борщу

Відповідально ставтеся до приготування бульйону

Щоб приготувати смачний борщ, варто відповідально поставитися до приготування бульйону, бажано з м’яса на кісточці. Варити таку основу потрібно довше, проте смак буде приголомшливим.

Кількість буряків

Секрет приготування ідеального супу — це використання такої ж кількості буряків, як і кількості картоплі, яку ви додаєте.

Ідеальна кислинка

Щоб додати борщу пікантну кислинку, можна додати оцет чи лимонний сік. Однак, крім цього, можна використовувати також сік, що залишився від квашеної капусти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо запровадження у календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.