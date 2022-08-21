Як приготувати смачний соус для м’яса та риби на зиму зі слив: ви забудете про магазинні приправи
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Рецепт простий, а результат перевершує всі очікування.
Сливи — це дуже популярний фрукт, з якого можна приготувати багато різних страв, а також заготівель на зиму. І саме про одну з таких закаток ми й хочемо вам сьогодні розповісти про рецепт соусу для риби та м’яса. Зауважимо, що один раз приготувавши цей соус, ви назавжди відмовитеся від магазинних аналогів.
Сливовий соус: рецепт
Інгредієнти:
- сливи – 2 кг;
- часник – 200 гр;
- цукор – 150-200 гр;
- сіль – 2 ст. л;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- перець (гострий) – 90 гр.
Спосіб приготування:
- Добре вимийте сливи і видаліть кісточки.
- Часник очистьте, перець поріжте на шматочки і видаліть насіння та плодоніжки.
- Відправте всі овочі в м’ясорубку і перекрутіть разом зі сливою. Також це можна зробити за допомогою блендера чи кухонного комбайна.
- Готову масу відправте в каструлю, додайте сіль, цукор та томатну пасту. Все перемішайте та поставте на вогонь.
- Варіть протягом 30 хвилин, постійно помішуючи.
- Потім розлийте готовий соус зі стерилізованих банків і закатайте кришками.
- Банки переверніть, укутайте та тримайте так, поки вони повністю не охолонуть. Зберігати соус потрібно у темному та прохолодному місці.
Також із томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".