Чи можна використовувати йодовану сіль, і який оцет краще для консервації овочів: слушні поради від досвідчених господинь

Виявляється, дрібна сіль не годиться для зимових заготівель

Для того, щоб результат літнього консервування радував кожну зиму, доводиться дотримуватись певних правил консервації. Наприклад, не завжди можна вдало заготовити помідори на зиму, щоб вони не тріскалися. Також багато питань виникає щодо солі — яку краще використовувати, щоб овочі виходили смачні та довше зберігалися у банках.

У кулінарному блозі zakatki_na_zimy розповіли, чи варто використовувати при консервації йодовану сіль, якого розміру має бути кухонна приправа, який використовувати перець та оцет для приготування заготівель.

Йодована сіль у закрутках: так чи ні

Сіль, яка використовується, має бути простою, не йодованою. Досвідченим шляхом вдалося з’ясувати, що додаткова обробка спеціальним складом спотворює смак, не підходить для всіх видів заготівлі. До того ж скорочується термін зберігання. Також приправа має бути великою або середнього розміру — дрібна сіль менш смачна і часто складно вгадати її пропорції.

Використовуючи перець, виберіть його у горошинах у разі помідорів та мелений з огірками. Це дозволить смаку краще проникнути в овоч.

Оцет потрібно використовувати звичайний столовий від 5% до 9%. У деяких рецептах використовується яблучний, але це скоріше виняток.

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Раніше "Телеграф" писав, як зробити так, щоб банки з соліннями не вибухали, а також для чого додавати в консервацію аспірин.