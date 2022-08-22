Найсмачніша риба в томатному соусі: саме те, що потрібно для легкого літнього обіду

Риба готується швидко і чудово поєднується з овочами.

Любителі риби можуть побалувати себе смачними рибними рецептами. Нещодавно "Телеграф" розповідав, як приготувати пісний рибний суп із морепродуктами на іспанський манер.

А ось приготовлений у томаті мінтай, рецепт якого ми пропонуємо вашій увазі, чудово підходить під різноманітний гарнір — рис, картоплю, овочі або просто зі скибочками хліба. Не переживайте, у томаті навіть суха і заморожена риба пропарюється, просочується овочевим ароматом і стає смачною та м’якою. Готується такий обід просто та доволі швидко.

Інгредієнти:

філе мінтаю,

цибуля,

морква,

часник,

томатна паста,

лимонний сік,

паніровка,

сіль,

перець,

цукор,

окроп.

Приготування:

Поріжте цибулю невеликими кубиками. Моркву натріть на великій тертці. Часник дрібно поріжте або пропустіть через часничницю. Філе мінтаю поріжте великими шматочками, посипте сіллю, перцем і полийте лимонним соком. Обваляйте рибу в паніровці та обсмажте з усіх боків до золотої скоринки приблизно 5 хвилин. В іншій каструльці або сотейнику обсмажте цибулю до м’якості. Томатну пасту розведіть з окропом та цукром. Перекладіть обсмажену рибу в цибулю. Зверху посипте морквою та часником. Залийте томатною підливою та тушкуйте все протягом 5 хвилин. Потім акуратно перемішайте, при необхідності додайте ще окріп, посоліть за смаком і тушкуйте ще 10 хвилин.

Смачного!

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