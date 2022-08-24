Справжні українські вареники: рецепт пухкого тіста з ягідною начинкою

Спробуйте приготувати пухкі та повітряні солодкі вареники на пару – це просто святковий рецепт.

Хочете порадувати домашніх найсмачнішими українськими варениками? На відміну від звичних вареників із тонкого тіста, цей десерт виходить найніжнішим, пухким та пишним.

"Телеграф" знайшов для вас рецепт ідеального тіста вареників для ягідної начинки, які саме час готувати влітку, у сезон вітамінів. Ви можете вибирати начинку у вареники на свій смак – вишню, смородину, чорницю, полуницю, шовковицю. Виходить дуже ніжно та смачно!

Як приготувати пишні варенки на пару

Інгредієнти:

ягоди,

ряжанка або кефір 2,5% жирності — 250 г,

вершкове масло — 50 г,

борошно — 400 г,

сіль — 1/3 ч. ложки,

сода — 1 ч. ложка,

цукор – 2 ст. ложки,

крохмаль – 1 ч. ложка.

Приготування:

У кефір додайте сіль, соду, 300 г просіяного борошна і замісіть тісто. Посипте стіл борошном і вимісіть тісто руками приблизно 5 хвилин, щоб воно перестало липнути до рук. Вимішане тісто покладіть у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште на 20 хвилин. Підготуйте начинку: ягоди помийте, обсушіть і за потреби очистіть від кісточок. Цукор змішайте із крохмалем. Крохмаль не дасть зайвому соку витікати з вареників. Тісто розділіть навпіл, викладіть на посипаний мукою стіл, обімніть, розкачайте і виріжте кружечки склянкою або формою. У кожен кружечок тіста посипте приблизно пів чайної ложки цукрово-крохмальної суміші і викладіть трохи ягід. Зліпіть вареники і викладіть їх на дошку, посипану борошном. Зліплені вареники викладіть у пароварку або у друшляк, встановлений над киплячою каструлею, і накрийте кришкою. Готуйте 6 хвилин Поки вариться перша порція, підготуйте другу із решти тіста. Готові вареники повинні розбухнути і трохи збільшитись у розмірі. Обмастіть їх вершковим маслом і подавайте гарячими.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився з вами рецептом від Євгена Клопотенка, як приготувати ліниві вареники з ягідною сметаною.