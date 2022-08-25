Ситні рогалики з горіхами на смальці: найпростіший рецепт смаколиків до Горіхового Спасу-2022

Такі розсипчасті, що аж тануть у роті

Щоб тісто вийшло дуже ніжним, розсипчастим і трішки шаруватим всередині, деякі господині додають у нього звичайний смалець. До цього продукту багато хто ставиться з недовірою, але, повірте, результат того вартий.

Вже 29 серпня українці відзначатимуть Третій Горіховий Спас, то чому ж не приготувати до народного свята відповідні смаколики, тим паче готуються вони дуже легко. Рецептом горіхових рогаликів поділилась фудблогерка Єкатерина Кудляк в Інстаграмі.

Інгредієнти на тісто:

600 г борошна

300 г смальцю

150 г сметани

150 мл молока

3 жовтки

2,5 ч.л. розпушувача

1,5 ст.л. соку лимона

Начинка:

300 г горіхів

100 г цукру

2 білки

Додатково:

цукрова пудра для посипки

Приготування:

Робимо тісто. Борошно зі смальцем перетираємо у крихту, додаємо решту складників та швидко замішуємо тісто. Загортаємо у плівку та ставимо у холодильник на годину. Робимо начинку. Горіхи молотимо у блендері, додаємо цукор, білки, вимішаємо (начинка має бути не рідка). Тісто розділяємо на три частини, кожну частину розкачуємо у круг, розрізаємо на 16 частинок. Викладаємо начинку, загортаємо рогаликом. Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Посипаємо цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пухкого тіста до вареників. Цей десерт виходить найніжнішим, пухким та пишним.