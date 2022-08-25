Ситні рогалики з горіхами на смальці: найпростіший рецепт смаколиків до Горіхового Спасу-2022
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Такі розсипчасті, що аж тануть у роті
Щоб тісто вийшло дуже ніжним, розсипчастим і трішки шаруватим всередині, деякі господині додають у нього звичайний смалець. До цього продукту багато хто ставиться з недовірою, але, повірте, результат того вартий.
Вже 29 серпня українці відзначатимуть Третій Горіховий Спас, то чому ж не приготувати до народного свята відповідні смаколики, тим паче готуються вони дуже легко. Рецептом горіхових рогаликів поділилась фудблогерка Єкатерина Кудляк в Інстаграмі.
Інгредієнти на тісто:
- 600 г борошна
- 300 г смальцю
- 150 г сметани
- 150 мл молока
- 3 жовтки
- 2,5 ч.л. розпушувача
- 1,5 ст.л. соку лимона
Начинка:
- 300 г горіхів
- 100 г цукру
- 2 білки
Додатково:
- цукрова пудра для посипки
Приготування:
- Робимо тісто. Борошно зі смальцем перетираємо у крихту, додаємо решту складників та швидко замішуємо тісто. Загортаємо у плівку та ставимо у холодильник на годину.
- Робимо начинку. Горіхи молотимо у блендері, додаємо цукор, білки, вимішаємо (начинка має бути не рідка).
- Тісто розділяємо на три частини, кожну частину розкачуємо у круг, розрізаємо на 16 частинок.
- Викладаємо начинку, загортаємо рогаликом.
- Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Посипаємо цукровою пудрою.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом пухкого тіста до вареників. Цей десерт виходить найніжнішим, пухким та пишним.