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Домашнє печиво з трьох інгредієнтів: найпростіший рецепт, з яким ви забудете про магазинні солодощі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сирне печиво з яблуками — рецепт
Сирне печиво з яблуками — рецепт

Корисна їжа не може бути смачною, і це печиво доводить.

Навіщо купувати в магазині різну випічку, якщо можна приготувати її вдома: і більш економно, і набагато смачніше. Раніше ми ділилися з вами рецептом пісочного печива "Горішки", яке можна приготувати без горішниці, а тепер розповідає, як спекти корисне печиво з сиру та яблук.

Як говориться в описі рецепту печива в кулінарному блозі "Домашня їжа", страва виходить ніжною, смачною і зовсім не калорійною. Якщо у вашій сім’ї є дітки, обов’язково візьміть цей рецепт на озброєння.

Сирне печиво з яблуками: рецепт

Інгредієнти:

  • 200 г сиру
  • 1 яблуко
  • 1 яйце
  • 2,5 ст. л. цілозернового борошна
  • 0,5 ч. л. розпушувача
  • трохи підсолоджувача чи цукру
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. У невеликій місткості збийте яйце із сіллю та невеликою кількістю цукру. Можна додати будь-який підсолоджувач до смаку.
  2. До яйця додайте сир і розімніть його виделкою до однорідної маси. Можна також збити у блендері.
  3. Яблуко почистьте і натріть на тертці. Додайте тесту.
  4. Після цього додайте борошно і перемішайте.
  5. Деко для запікання застелите пергаментом. Ложкою викладіть тісто, формуючи печиво.
  6. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35-40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пухкого тесту до вареників. Цей десерт виходить найніжнішим, пухким та пишним.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка