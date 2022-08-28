Домашнє печиво з трьох інгредієнтів: найпростіший рецепт, з яким ви забудете про магазинні солодощі

Корисна їжа не може бути смачною, і це печиво доводить.

Навіщо купувати в магазині різну випічку, якщо можна приготувати її вдома: і більш економно, і набагато смачніше. Раніше ми ділилися з вами рецептом пісочного печива "Горішки", яке можна приготувати без горішниці, а тепер розповідає, як спекти корисне печиво з сиру та яблук.

Як говориться в описі рецепту печива в кулінарному блозі "Домашня їжа", страва виходить ніжною, смачною і зовсім не калорійною. Якщо у вашій сім’ї є дітки, обов’язково візьміть цей рецепт на озброєння.

Сирне печиво з яблуками: рецепт

Інгредієнти:

200 г сиру

1 яблуко

1 яйце

2,5 ст. л. цілозернового борошна

0,5 ч. л. розпушувача

трохи підсолоджувача чи цукру

дрібка солі

Спосіб приготування:

У невеликій місткості збийте яйце із сіллю та невеликою кількістю цукру. Можна додати будь-який підсолоджувач до смаку. До яйця додайте сир і розімніть його виделкою до однорідної маси. Можна також збити у блендері. Яблуко почистьте і натріть на тертці. Додайте тесту. Після цього додайте борошно і перемішайте. Деко для запікання застелите пергаментом. Ложкою викладіть тісто, формуючи печиво. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35-40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пухкого тесту до вареників. Цей десерт виходить найніжнішим, пухким та пишним.