Тане в роті: рецепт смачного горіхового пирога до Спасу

Цей ніжний пиріг не залишить вас байдужим

Дуже простий рецепт горіхового пирога, який можна легко приготувати в домашніх умовах до свята Горіхового Спасу 29 серпня.

Горіхи чудово поєднуються з білками, що пиріг буквально тане в роті. Рецептом смаколика поділилась фудблогерка під ніком cooking_by_lyana в Інстаграмі.

Як приготувати пиріг з волоськими горіхами

Інгредієнти на пісочне тісто:

Масло — 100 г

Борошно — 250 г

Цукор — 100 г

Ванільний цукор

Жовтки — 4 шт.

Інгредієнти для начинки:

Чищені волоські горіхи — 200 г

Білки — 4 шт.

Цукор — 200 г

Цедра 1 лимона

Ванільний цукор

Приготування:

Масло кімнатної температури перетираємо з мукою, додаємо жовтки, цукор, та ванільний цукор. Замішуємо тісто та відправляємо на 30 хвилин в холодильник. Білки збиваємо до стійких піків, поступово вводивши цукор та ванільний цукор. Додаємо зблендеровані горіхи та цедру лимона, легко перемішуємо. Тісто ділимо на дві частини. Першу розкатуємо та викладаємо на форму з пергаментом. Викладаємо начинку та накриваємо другою частиною тіста. Можете натерти за бажанням. Відправляємо в духовку та випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів.

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