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Тане в роті: рецепт смачного горіхового пирога до Спасу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати пиріг з волоськими горіхами - рецепт
Як приготувати пиріг з волоськими горіхами - рецепт

Цей ніжний пиріг не залишить вас байдужим

Дуже простий рецепт горіхового пирога, який можна легко приготувати в домашніх умовах до свята Горіхового Спасу 29 серпня.

Горіхи чудово поєднуються з білками, що пиріг буквально тане в роті. Рецептом смаколика поділилась фудблогерка під ніком cooking_by_lyana в Інстаграмі.

Як приготувати пиріг з волоськими горіхами

Інгредієнти на пісочне тісто:

  • Масло — 100 г
  • Борошно — 250 г
  • Цукор — 100 г
  • Ванільний цукор
  • Жовтки — 4 шт.

Інгредієнти для начинки:

  • Чищені волоські горіхи — 200 г
  • Білки — 4 шт.
  • Цукор — 200 г
  • Цедра 1 лимона
  • Ванільний цукор

Приготування:

  1. Масло кімнатної температури перетираємо з мукою, додаємо жовтки, цукор, та ванільний цукор. Замішуємо тісто та відправляємо на 30 хвилин в холодильник.
  2. Білки збиваємо до стійких піків, поступово вводивши цукор та ванільний цукор. Додаємо зблендеровані горіхи та цедру лимона, легко перемішуємо.
  3. Тісто ділимо на дві частини. Першу розкатуємо та викладаємо на форму з пергаментом. Викладаємо начинку та накриваємо другою частиною тіста. Можете натерти за бажанням.
  4. Відправляємо в духовку та випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше "Телеграф" ділився з читачами рецептом смачного печива "горішки", яке можна приготувати без спеціальної горішниці. Також ми писали, як приготувати справжню арахісову пасту.

Теги:
#Рецепти #Горіховий Спас #Пироги