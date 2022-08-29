Тане в роті: рецепт смачного горіхового пирога до Спасу
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Цей ніжний пиріг не залишить вас байдужим
Дуже простий рецепт горіхового пирога, який можна легко приготувати в домашніх умовах до свята Горіхового Спасу 29 серпня.
Горіхи чудово поєднуються з білками, що пиріг буквально тане в роті. Рецептом смаколика поділилась фудблогерка під ніком cooking_by_lyana в Інстаграмі.
Як приготувати пиріг з волоськими горіхами
Інгредієнти на пісочне тісто:
- Масло — 100 г
- Борошно — 250 г
- Цукор — 100 г
- Ванільний цукор
- Жовтки — 4 шт.
Інгредієнти для начинки:
- Чищені волоські горіхи — 200 г
- Білки — 4 шт.
- Цукор — 200 г
- Цедра 1 лимона
- Ванільний цукор
Приготування:
- Масло кімнатної температури перетираємо з мукою, додаємо жовтки, цукор, та ванільний цукор. Замішуємо тісто та відправляємо на 30 хвилин в холодильник.
- Білки збиваємо до стійких піків, поступово вводивши цукор та ванільний цукор. Додаємо зблендеровані горіхи та цедру лимона, легко перемішуємо.
- Тісто ділимо на дві частини. Першу розкатуємо та викладаємо на форму з пергаментом. Викладаємо начинку та накриваємо другою частиною тіста. Можете натерти за бажанням.
- Відправляємо в духовку та випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше "Телеграф" ділився з читачами рецептом смачного печива "горішки", яке можна приготувати без спеціальної горішниці. Також ми писали, як приготувати справжню арахісову пасту.