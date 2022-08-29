Солодка заготівля на зиму – пальчики оближеш: рецепт сливи у шоколаді

На виході отримуємо вишуканий десерт, який смакуємо в холодну пору

Смак цього чудового сливового варення із шоколадом просто дивовижний. Це неповторне поєднання, від якого ваші рідні будуть у захваті.

Рецептом десерту поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Готується воно не складніше, ніж звичайне варення.

Як заготовити сливу в шоколаді на зиму

Інгредієнти:

слива без кісточок 1 кг

шоколад чорний 75% 100 г

цукор 750 г

Приготування:

Сливу засипаємо цукром і залишаємо на добу, щоби пустила сік. Додаємо шоколад (можна і додати горішків) і варимо на повільному вогні хвилин 40, акуратно помішуючи. Розливаємо по чистих сухих банках.

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