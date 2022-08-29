Рус

Солодка заготівля на зиму – пальчики оближеш: рецепт сливи у шоколаді

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Як приготувати сливу в шоколаді на зиму - рецепт
Як приготувати сливу в шоколаді на зиму - рецепт

На виході отримуємо вишуканий десерт, який смакуємо в холодну пору

Смак цього чудового сливового варення із шоколадом просто дивовижний. Це неповторне поєднання, від якого ваші рідні будуть у захваті.

Рецептом десерту поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Готується воно не складніше, ніж звичайне варення.

Як заготовити сливу в шоколаді на зиму

Інгредієнти:

  • слива без кісточок 1 кг
  • шоколад чорний 75% 100 г
  • цукор 750 г

Приготування:

  1. Сливу засипаємо цукром і залишаємо на добу, щоби пустила сік.
  2. Додаємо шоколад (можна і додати горішків) і варимо на повільному вогні хвилин 40, акуратно помішуючи.
  3. Розливаємо по чистих сухих банках.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати яблучно-кавуновий джем. Такі ласощі на зиму — дуже смачні й універсальні.

Теги:
#Шоколад #Десерти #Рецепти #Консервація #Зливи