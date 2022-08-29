Солодка заготівля на зиму – пальчики оближеш: рецепт сливи у шоколаді
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На виході отримуємо вишуканий десерт, який смакуємо в холодну пору
Смак цього чудового сливового варення із шоколадом просто дивовижний. Це неповторне поєднання, від якого ваші рідні будуть у захваті.
Рецептом десерту поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Готується воно не складніше, ніж звичайне варення.
Як заготовити сливу в шоколаді на зиму
Інгредієнти:
- слива без кісточок 1 кг
- шоколад чорний 75% 100 г
- цукор 750 г
Приготування:
- Сливу засипаємо цукром і залишаємо на добу, щоби пустила сік.
- Додаємо шоколад (можна і додати горішків) і варимо на повільному вогні хвилин 40, акуратно помішуючи.
- Розливаємо по чистих сухих банках.
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