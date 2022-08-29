Незвичайний рецепт баклажанів, від яких неможливо буде відірватися цієї зими

Від цих баклажанів по-грузинськи за вуха не відтягнеш

Баклажан — це овоч, який чомусь недооцінений для зимових заготівель. Але з нього можна приготувати десятки чудових страв, наприклад, кабачково-баклажанну ікру, або консервовані баклажани з перцем і морквою.

Також для любителів пікантних страв ми пропонуємо рецепт неймовірно смачної заготівлі на зиму – баклажани по-грузинськи. Готується така закуска досить легко. Рецептом страви поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як заготовити баклажани по-грузинськи на зиму

Інгредієнти:

5 кг баклажан

5-6 болгарських перців

2 гірких перців

2 головки часнику

2 пучки зелені (петрушка + кінза)

2 склянки олії

2 склянки 6% оцту

Сіль

1-2 ст. л. хмелі-сунелі

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Приготування:

Баклажани нарізати на кружечки і відварити в підсоленій воді хвилин 10-15 (можна і обсмажити, але тоді олію в кінці можна не додавати, і баклажани заздалегідь посолити і потім обсмажити). Потім висипати в друшляк і покласти зверху гніть. Залишити на 1 годину. Болгарський перець, гострий перець та часник перекрутити через м’ясорубку. Зелень порізати. Додати хмелі-сунелі та сіль за смаком. Все перемішати. Олію довести до кипіння і залити баклажани. Додати оцет і перемішати. Розкласти у стерилізовані банки. Стерилізувати хвилин 15-20 і закрутити. Закутати банки до повного остигання.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом закуски з маринованих баклажанів. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.