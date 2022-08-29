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Незвичайний рецепт баклажанів, від яких неможливо буде відірватися цієї зими

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати баклажани на зиму - рецепт
Як приготувати баклажани на зиму - рецепт

Від цих баклажанів по-грузинськи за вуха не відтягнеш

Баклажан — це овоч, який чомусь недооцінений для зимових заготівель. Але з нього можна приготувати десятки чудових страв, наприклад, кабачково-баклажанну ікру, або консервовані баклажани з перцем і морквою.

Також для любителів пікантних страв ми пропонуємо рецепт неймовірно смачної заготівлі на зиму – баклажани по-грузинськи. Готується така закуска досить легко. Рецептом страви поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як заготовити баклажани по-грузинськи на зиму

Інгредієнти:

  • 5 кг баклажан
  • 5-6 болгарських перців
  • 2 гірких перців
  • 2 головки часнику
  • 2 пучки зелені (петрушка + кінза)
  • 2 склянки олії
  • 2 склянки 6% оцту
  • Сіль
  • 1-2 ст. л. хмелі-сунелі

Приготування:

  1. Баклажани нарізати на кружечки і відварити в підсоленій воді хвилин 10-15 (можна і обсмажити, але тоді олію в кінці можна не додавати, і баклажани заздалегідь посолити і потім обсмажити).
  2. Потім висипати в друшляк і покласти зверху гніть. Залишити на 1 годину.
  3. Болгарський перець, гострий перець та часник перекрутити через м’ясорубку. Зелень порізати.
  4. Додати хмелі-сунелі та сіль за смаком. Все перемішати.
  5. Олію довести до кипіння і залити баклажани. Додати оцет і перемішати.
  6. Розкласти у стерилізовані банки. Стерилізувати хвилин 15-20 і закрутити. Закутати банки до повного остигання.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом закуски з маринованих баклажанів. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.

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#Рецепти #Баклажани