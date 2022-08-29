Незвичайний рецепт баклажанів, від яких неможливо буде відірватися цієї зими
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Від цих баклажанів по-грузинськи за вуха не відтягнеш
Баклажан — це овоч, який чомусь недооцінений для зимових заготівель. Але з нього можна приготувати десятки чудових страв, наприклад, кабачково-баклажанну ікру, або консервовані баклажани з перцем і морквою.
Також для любителів пікантних страв ми пропонуємо рецепт неймовірно смачної заготівлі на зиму – баклажани по-грузинськи. Готується така закуска досить легко. Рецептом страви поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як заготовити баклажани по-грузинськи на зиму
Інгредієнти:
- 5 кг баклажан
- 5-6 болгарських перців
- 2 гірких перців
- 2 головки часнику
- 2 пучки зелені (петрушка + кінза)
- 2 склянки олії
- 2 склянки 6% оцту
- Сіль
- 1-2 ст. л. хмелі-сунелі
Приготування:
- Баклажани нарізати на кружечки і відварити в підсоленій воді хвилин 10-15 (можна і обсмажити, але тоді олію в кінці можна не додавати, і баклажани заздалегідь посолити і потім обсмажити).
- Потім висипати в друшляк і покласти зверху гніть. Залишити на 1 годину.
- Болгарський перець, гострий перець та часник перекрутити через м’ясорубку. Зелень порізати.
- Додати хмелі-сунелі та сіль за смаком. Все перемішати.
- Олію довести до кипіння і залити баклажани. Додати оцет і перемішати.
- Розкласти у стерилізовані банки. Стерилізувати хвилин 15-20 і закрутити. Закутати банки до повного остигання.
Раніше "Телеграф" поділився рецептом закуски з маринованих баклажанів. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.