Коли раптово нагрянули гості: рецепт найсмачнішого торта без випічки

Все, що потрібно, це запастися потрібними продуктами.

Спеціально для любителів солодкого у світі існують рецепти тортиків, які не потрібно випікати у духовці. Раніше ми вже розповідали, як приготувати торт тірамісу з полуницею без духовки, а тепер пропонуємо вам ознайомитися з рецептом солодкого десерту з горіхами та печивом.

Торт без випічки: рецепт

Інгредієнти:

5 яєць,

5 ст. л. цукру,

250 г вершкового масла,

1 ст. л. какао,

1 склянка мелених горіхів,

2 п. крихкого печива,

1 апельсин або лимон,

2 вафлі з набору для торта,

ванільний цукор.

Спосіб приготування:

Збийте яйця міксером і прогрійте на маленькому вогні масу збиту до загусання. Додайте какао або 100 г розтопленого шоколаду та остудіть. Потім охолоджену суміш розітріть з маслом і додайте сік лимона або апельсина, перетерту шкірку цитрусу, мелені горіхи (будь-які) і ваніль. Потім складайте торт: на низ покладіть вафельний корж, змастіть кремом, потім покладіть шар печива, знову крем. Ще раз – печиво, крем – і накрийте зверху вафельним коржем. Притисніть якимось вантажем і покладіть у холодильник на добу.

Раніше "Телеграф" ділився з читачами рецептом смачного печива "горішки", яке можна приготувати без спеціальної горішниці. Також ми писали, як приготувати справжню арахісову пасту.