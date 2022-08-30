Коли раптово нагрянули гості: рецепт найсмачнішого торта без випічки
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Все, що потрібно, це запастися потрібними продуктами.
Спеціально для любителів солодкого у світі існують рецепти тортиків, які не потрібно випікати у духовці. Раніше ми вже розповідали, як приготувати торт тірамісу з полуницею без духовки, а тепер пропонуємо вам ознайомитися з рецептом солодкого десерту з горіхами та печивом.
Торт без випічки: рецепт
Інгредієнти:
- 5 яєць,
- 5 ст. л. цукру,
- 250 г вершкового масла,
- 1 ст. л. какао,
- 1 склянка мелених горіхів,
- 2 п. крихкого печива,
- 1 апельсин або лимон,
- 2 вафлі з набору для торта,
- ванільний цукор.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця міксером і прогрійте на маленькому вогні масу збиту до загусання.
- Додайте какао або 100 г розтопленого шоколаду та остудіть.
- Потім охолоджену суміш розітріть з маслом і додайте сік лимона або апельсина, перетерту шкірку цитрусу, мелені горіхи (будь-які) і ваніль.
- Потім складайте торт: на низ покладіть вафельний корж, змастіть кремом, потім покладіть шар печива, знову крем. Ще раз – печиво, крем – і накрийте зверху вафельним коржем. Притисніть якимось вантажем і покладіть у холодильник на добу.
Раніше "Телеграф" ділився з читачами рецептом смачного печива "горішки", яке можна приготувати без спеціальної горішниці. Також ми писали, як приготувати справжню арахісову пасту.