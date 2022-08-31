Готовий обід із банки: як заготовити ситний рис з лечо на зиму

Рис з овочами виходять дуже смачними й ароматними

Якщо ви міркуєте над тим, що закрити на зиму, то ідеальний варіант — рис з лечо. Дуже ситна страва, але проста у приготуванні доповнить набір традиційних "закруток" на холодний час. Буквально, ви отримуєте вже готовий обід чи сніданок. Лише потрібно буде відкрити банку — і не потрібно думати про те, чим нагодувати сім’ю.

Рецептом заготівлі на зиму а-ля "Сніданок туриста" ділиться фудблогерка "фермерка Юля" (fermerka.ua) у Instagram. За словами кулінарки, "закрутка" виходить неймовірно смачною. Таку страву можна брати навіть у дорогу.

Складові:

0,5 кг цибулі,

0,5 кг моркви,

0,5 перцю,

2 кг помідорів,

1 склянка рису,

1 склянка олії,

цукор — 4 ст. ложки,

сіль — 1 ст. ложка,

оцет 9% — 2 ст. ложки

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю кубиками, підсмажити в склянці олії та пасирувати. На великій тертці потерти моркву, додати в цибулю, тушкувати 10-15 хвилин. Помідори подрібнити блендером або м’ясорубкою та додати до тушкованих овочів. Нарізати кубиками перець і додати в киплячу масу. Варити 20 хвилин, додати попередньо проварений до напівготовності рис, а також цукор, сіль та оцет. Все це прокип’ятити ще 10 хвилин і в гарячому вигляді розфасувати по стерилізованим банкам. Зберігати у холодильнику чи льоху.

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