Ягідний щербет: рецепт на згадку про літо, що минає

Охолодитись у спеку допоможе полуничний щербет, приготований без молока та вершків.

Поки що надворі стоїть спека, і літо не встигло нас покинути, хочеться охолодитися за допомогою морозива. Найсмачніше те, що приготовлене вдома власноруч.

Однак легкий, простий і смачний десерт можна зробити зі звичних ягід, фруктів, цукру та звичайної води – навіть без молока та вершків. "Телеграф" ділиться з вами рецептом літнього щербету. Причому для його приготування можна взяти як свіжі, так і вже заморожені ягоди – адже їх все одно доведеться морозити.

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Щербет – це поєднання підсолодженої води чи соку, змішаного з варенням, ягодами чи фруктами. Ми пропонуємо варіант із полуницею, але ви можете замінити її на свої улюблені ягоди та фрукти. Тільки залежно від кислоти коригуйте кількість цукру на власний смак.

Як приготувати шербет

Інгредієнти:

200 г полуниці,

1 ст. ложка полуничного варення,

2 банани.

Приготування:

Якщо у вас заморожена полуниця, її спочатку потрібно розморозити до напівм’якого стану, щоб не зіпсувати блендер. Усі інгредієнти помістіть у блендер і збийте до однорідної маси. Покладіть фруктову масу в контейнер і поставте у морозильник на 2-3 години. Періодично перемішуйте щербет, щоб він поступово заморожувався. Готове морозиво наберіть порційною ложкою, викладіть у креманки, прикрасьте листочками м’яти і подавайте.

Смачного!

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