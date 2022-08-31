Рецепт найсмачніших баклажанів з незвичайним соусом: готуються за 15 хвилин

Приготувати баклажани можна нереально швидко, смак приємно здивує

Влітку можна приготувати масу смачних страв не лише з кабачків, а й з баклажанів. Багато хто звик їх просто смажити, але якщо знати кілька нюансів, овочі вразять смаком. Додати соковитості та прянощі баклажанам допоможе соус, не менш простий у приготуванні, ніж головні інгредієнти.

Рецептом китайських баклажанів у часниковому соусі поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. За словами кулінара, це одна з найпростіших і найкласніших страв літа. Готується за 15 хвилин. Подавати такі баклажани можна практично з будь-яким гарніром, або ж їсти як салат.

Складові:

Баклажани — 3 невеликі

Часник — 2 зубчики

Перець чилі (за смаком)

Корінь імбиру – близько 1 см

Зелена цибуля для подачі

Соєвий соус — 2 ст. ложки

Цукор — 0,5 ст. ложки

Вода — 50 мл

Крохмаль кукурудзяний — 5 г

Спосіб приготування:

Баклажани ріжемо смужками (не тонко). Готуємо соус: крохмаль розводимо у холодній воді, додаємо соєвий соус та цукор. Баклажани обсмажуємо разом із подрібненим часником, чилі й натертим імбиром. Смажимо буквально 2 хвилини, перемішати та ще дві, на великому вогні. Заливаємо соусом, тушкуємо ще пару хвилин у соусі та знімаємо з вогню. Посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.

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