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Рецепт найсмачніших баклажанів з незвичайним соусом: готуються за 15 хвилин

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сезон баклажанів у розпалі
Сезон баклажанів у розпалі

Приготувати баклажани можна нереально швидко, смак приємно здивує

Влітку можна приготувати масу смачних страв не лише з кабачків, а й з баклажанів. Багато хто звик їх просто смажити, але якщо знати кілька нюансів, овочі вразять смаком. Додати соковитості та прянощі баклажанам допоможе соус, не менш простий у приготуванні, ніж головні інгредієнти.

Рецептом китайських баклажанів у часниковому соусі поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. За словами кулінара, це одна з найпростіших і найкласніших страв літа. Готується за 15 хвилин. Подавати такі баклажани можна практично з будь-яким гарніром, або ж їсти як салат.

Складові:

  • Баклажани — 3 невеликі
  • Часник — 2 зубчики
  • Перець чилі (за смаком)
  • Корінь імбиру – близько 1 см
  • Зелена цибуля для подачі
  • Соєвий соус — 2 ст. ложки
  • Цукор — 0,5 ст. ложки
  • Вода — 50 мл
  • Крохмаль кукурудзяний — 5 г

Спосіб приготування:

  1. Баклажани ріжемо смужками (не тонко).
  2. Готуємо соус: крохмаль розводимо у холодній воді, додаємо соєвий соус та цукор.
  3. Баклажани обсмажуємо разом із подрібненим часником, чилі й натертим імбиром. Смажимо буквально 2 хвилини, перемішати та ще дві, на великому вогні.
  4. Заливаємо соусом, тушкуємо ще пару хвилин у соусі та знімаємо з вогню. Посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати легкий літній салат. Головні інгредієнти – сезонні овочі. Рецепт здивує простотою.

А також ми ділилися секретами приготування ідеального фаршированого перцю. Щоб страва вийшла надзвичайно смачною, потрібно додати один продукт.

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#Рецепт #Баклажани