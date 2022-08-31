Рецепт найсмачніших баклажанів з незвичайним соусом: готуються за 15 хвилин
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Приготувати баклажани можна нереально швидко, смак приємно здивує
Влітку можна приготувати масу смачних страв не лише з кабачків, а й з баклажанів. Багато хто звик їх просто смажити, але якщо знати кілька нюансів, овочі вразять смаком. Додати соковитості та прянощі баклажанам допоможе соус, не менш простий у приготуванні, ніж головні інгредієнти.
Рецептом китайських баклажанів у часниковому соусі поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. За словами кулінара, це одна з найпростіших і найкласніших страв літа. Готується за 15 хвилин. Подавати такі баклажани можна практично з будь-яким гарніром, або ж їсти як салат.
Складові:
- Баклажани — 3 невеликі
- Часник — 2 зубчики
- Перець чилі (за смаком)
- Корінь імбиру – близько 1 см
- Зелена цибуля для подачі
- Соєвий соус — 2 ст. ложки
- Цукор — 0,5 ст. ложки
- Вода — 50 мл
- Крохмаль кукурудзяний — 5 г
Спосіб приготування:
- Баклажани ріжемо смужками (не тонко).
- Готуємо соус: крохмаль розводимо у холодній воді, додаємо соєвий соус та цукор.
- Баклажани обсмажуємо разом із подрібненим часником, чилі й натертим імбиром. Смажимо буквально 2 хвилини, перемішати та ще дві, на великому вогні.
- Заливаємо соусом, тушкуємо ще пару хвилин у соусі та знімаємо з вогню. Посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.
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