Всього 10 хвилин і апетитний соковитий хачапурі з сиром готовий: легкий рецепт від Лізи Глінської (відео)

Цю страву може приготувати навіть дитина

Як же нам хочеться часом свіжої та ароматної домашньої випічки! Смачних рогаликів із горіхами чи український книш із картоплею… На жаль, не завжди є час, щоб готувати складну страву. У такому разі на допомогу прийдуть найсмачніші смажені на сковороді хачапурі з сиром, які готуються лише за кілька хвилин.

Як легко та просто приготувати смачні хачапурі із сиром за 10 хвилин, розповіла український кулінар Ліза Глінська. Відеоуроком переможниця другого сезону "МастерШефу" поділилася на YouTube-каналі.

Як приготувати хачапурі з сиром на сковороді

Інгредієнти (кількості тіста буде достатньо для 2-х хачапурі):

150 г борошна (1 склянка)

1 яйце

250 мл молоко (1 склянка)

200 г сиру сулугуні

сіль

вершкове масло

Приготування:

Натираємо сир на тертці. Додаємо до молока яйце, борошно та сіль. Додаємо натертий сир, перемішуємо. Розігріваємо сковороду, додаємо трохи олії та обсмажуємо з обох боків. Накриваємо кришкою. Готові хачапурі змащуємо вершковим маслом. Смачного!

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