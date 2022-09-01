Простіше рецепту немає: як швидко приготувати смачне кокосове печиво (відео)

Це печиво ви приготуєте лише за 15-20 хвилин

Погодьтеся, що жодні ласощі з магазину не замінять смак домашнього печива. Його дуже просто приготувати, а рецепт можна варіювати на свій смак, додаючи в печиво незвичайні інгредієнти. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на кулінарні експерименти, то вам сподобається неймовірно просте кокосове печиво.

Рецептом домашнього печива з кокосовою стружкою поділилася фудблогерка Таня Шеремет у Instagram. Випічка здивує смаком, а на приготування потрібно лише чотири продукти. Плюс у тому, що це такий собі експресрецепт, на який піде не більше 20 хвилин.

Рецепт домашнього кокосового печива

Інгредієнти :

яйця — 3 шт.

цукор – 120 г

кокосова стружка – 200-220 г

борошно – 50 г

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо яйця, цукор, кокосову стружку, борошно. Даємо тесту трохи постояти, щоб увібралася зайва волога. Вологими руками формуємо кульки вагою приблизно 35 г кожен. Ставимо заготовки в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Коли печиво буде готове, за бажанням можна посипати цукровою пудрою.

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