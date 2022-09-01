Простіше рецепту немає: як швидко приготувати смачне кокосове печиво (відео)
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Це печиво ви приготуєте лише за 15-20 хвилин
Погодьтеся, що жодні ласощі з магазину не замінять смак домашнього печива. Його дуже просто приготувати, а рецепт можна варіювати на свій смак, додаючи в печиво незвичайні інгредієнти. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на кулінарні експерименти, то вам сподобається неймовірно просте кокосове печиво.
Рецептом домашнього печива з кокосовою стружкою поділилася фудблогерка Таня Шеремет у Instagram. Випічка здивує смаком, а на приготування потрібно лише чотири продукти. Плюс у тому, що це такий собі експресрецепт, на який піде не більше 20 хвилин.
Рецепт домашнього кокосового печива
Інгредієнти :
- яйця — 3 шт.
- цукор – 120 г
- кокосова стружка – 200-220 г
- борошно – 50 г
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо яйця, цукор, кокосову стружку, борошно. Даємо тесту трохи постояти, щоб увібралася зайва волога.
- Вологими руками формуємо кульки вагою приблизно 35 г кожен.
- Ставимо заготовки в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
- Коли печиво буде готове, за бажанням можна посипати цукровою пудрою.
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