Як правильно заморожувати фрукти та ягоди на зиму: два простих способи

Ягоди та фрукти з морозилки можна використовувати для різних страв, зокрема десертів

Багато хто вже готується до зими, яка в умовах війни в Україні може бути непростою. Важливо не тільки встигнути підготувати консервацію, а й подумати про те, де ви будете безпосередньо брати вітаміни в холодну пору року. Якщо ви хочете запастися свіжими фруктами та ягодами на період холодів, то один із найвдаліших способів – заморозка.

Заморожувати продукти можна по-різному, зберігши фрукти та ягоди цілими або у перемеленому вигляді. Процес заморожування досить простий. Якщо ви робитимете це вперше, то варто дізнатися про кілька важливих нюансів, про які йдеться у рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я України на сайті відомства.

Як заморозити фрукти й ягоди на зиму

Перший спосіб – перемолоти. Для цього помийте ягоди та фрукти, потім їх потрібно перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. Так не руйнуватимуться вітаміни, а смак відмінно збережеться. Особливо доречна така рекомендація, якщо ви заморожуєте персики, сливи, шовковицю та абрикоси. Помістіть продукти в морозильник, температура повинна бути низькою, не вище -10 градусів.

Другий варіант заморожування фруктів і ягід передбачає, що вони будуть зберігатися цілими. Розкладіть продукти на деко і швидко заморозьте, а потім компактно запакуйте. Зберігати можна в скляних банках, контейнерах для їжі, пакетах, або використовувати тару з-під молочних продуктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти харчування варто закупити для зимових запасів у 2022 році. Дієтолог склала спеціальний список усіх необхідних заготівель. Це дозволить вам поповнювати взимку важливі для організму людини вітаміни та мінерали.