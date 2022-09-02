Як приготувати ідеальний холодець: секрети прозорої та наваристої страви

Холодець — це досить складна страва.

Приготувати холодець, щоб він виглядав прозорим і апетитним — справа не з найлегших, проте можливих, якщо знати кілька маленьких секретів. Варто зазначити, що помилку можна зробити на будь-якій стадії приготування, тому варто бути гранично уважними.

Як повідомляє belnovosti, часто холодець виходить каламутним, та й його смак не виправдовує всі очікування. Щоб уникнути подібних конфузів, і в результаті отримати смачну та прозору страву — потрібно дотримуватися 5 корисних рекомендацій.

Як приготувати ідеальний холодець

Попереднє замочування м’яса — перед приготуванням бажано потримати м’ясо в холодній воді від чотирьох до шести годин.

— перед приготуванням бажано потримати м’ясо в холодній воді від чотирьох до шести годин. Заміна води після того, як вода з м’ясом почала вирувати, рідину потрібно замінити, а м’ясо потрібно промити.

Слабкий вогонь — не можна допускати, щоб вода в каструлі постійно вирувала. Каструля з майбутнім холодцем має стояти на слабкому вогні.

— не можна допускати, щоб вода в каструлі постійно вирувала. Каструля з майбутнім холодцем має стояти на слабкому вогні. Вчасно додати сіль — солити холодець потрібно не спочатку, а в середині його приготування.

— солити холодець потрібно не спочатку, а в середині його приготування. Проціджування бульйону — рідину, що вийшла, потрібно процідити через кілька шарів марлі. І цією "водичкою" вже заливати м’ясо, яке потрібно розкласти за формами.

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