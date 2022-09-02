Як приготувати ідеальне картопляне пюре: 5 хитрощів від професійних кухарів

Завдяки цим лайфхакам, ваше пюре буде найсмачнішим у світі.

Картопляне пюре — це 100% найпопулярніший гарнір, який підходить абсолютно до будь-якої страви: і м’яса, і риби, і овочів. І ніби нічого складно в його приготуванні немає, проте це не зовсім так. Існує кілька нюансів, які варто враховувати під час приготування пюре, щоб приготувати ідеальне картопляне пюре.

Як зазначає belnovosti, подібними лайфхаками користуються багато професійних кухарів. Користуйтеся і насолоджуйтесь смачним картопляним пюре і ви.

Як приготувати ідеальне картопляне пюре.

Вибір картоплі — лише старі бульби, молода картопля для пюре не підходить, тому що в ній багато крохмалю.

Готувати потрібно відразу — варити картоплю потрібно відразу після того, як її почистили. Якщо картоплю залишити на якийсь час у воді чи холодильнику, смак пюре буде гіршим.

— варити картоплю потрібно відразу після того, як її почистили. Якщо картоплю залишити на якийсь час у воді чи холодильнику, смак пюре буде гіршим. Сіль — солити потрібно воду до кипіння, як і картоплю закидати тільки в киплячу рідину.

— солити потрібно воду до кипіння, як і картоплю закидати тільки в киплячу рідину. Скільки варити після закипання води, картоплю потрібно варити ще 20-25 хв. із закритою кришкою.

після закипання води, картоплю потрібно варити ще 20-25 хв. із закритою кришкою. Чим перетирати — набагато простіше потовкти блендером, проте так пюре виходить липким та важким. Краще використовувати звичайну товкучку.

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