Всього 15 хвилин і ароматна, хрустка картопля фрі готова: швидкий рецепт (відео)
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Вийде смачнішою, ніж у McDonalds
З бульбою завжди виходять смачні та ситні страви. Картоплю можна запекти в карамелі з соєвим соусом, чи приготувати печену картоплю з шампіньйонами. Рецептів сила-силенна!
Особливо користується популярністю картопля фрі, яку можна легко приготувати в духовці. Рецептом цієї страви поділилась фудблогерка Анна (anny.cooking). Час приготування 15 хвилин + 5 хв на підготовку.
Як приготувати картоплю фрі в духовці
Інгредієнти:
- 5-6 середніх картоплин
- 2 ст.л. олії
- 1/3 ч.л. солі
- трішки паприки
- по бажанню свіжий розмарин
Приготування:
- Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо соломкою. Добре її просушуємо, викладаємо в миску.
- Додаємо 2 ст.л. олії, нарізаний розмарин, паприку. Солимо, добре меремішуємо.
- Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Розрівнюємо так, щоб між шматочками була відстань.
- Випікаємо при 220 градусах ~ 15 хв режим обдув до золотистої скоринки. Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляного гратена. Страва під сиром виходить неймовірно смачною й ароматною.