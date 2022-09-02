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Всього 15 хвилин і ароматна, хрустка картопля фрі готова: швидкий рецепт (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати картоплю фрі в духовці - рецепт
Як приготувати картоплю фрі в духовці - рецепт

Вийде смачнішою, ніж у McDonalds

З бульбою завжди виходять смачні та ситні страви. Картоплю можна запекти в карамелі з соєвим соусом, чи приготувати печену картоплю з шампіньйонами. Рецептів сила-силенна!

Особливо користується популярністю картопля фрі, яку можна легко приготувати в духовці. Рецептом цієї страви поділилась фудблогерка Анна (anny.cooking). Час приготування 15 хвилин + 5 хв на підготовку.

Як приготувати картоплю фрі в духовці

Інгредієнти:

  • 5-6 середніх картоплин
  • 2 ст.л. олії
  • 1/3 ч.л. солі
  • трішки паприки
  • по бажанню свіжий розмарин

Приготування:

  1. Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо соломкою. Добре її просушуємо, викладаємо в миску.
  2. Додаємо 2 ст.л. олії, нарізаний розмарин, паприку. Солимо, добре меремішуємо.
  3. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Розрівнюємо так, щоб між шматочками була відстань.
  4. Випікаємо при 220 градусах ~ 15 хв режим обдув до золотистої скоринки. Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляного гратена. Страва під сиром виходить неймовірно смачною й ароматною.

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#Картопля #Картопля фрі #Рецепти