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Фаршировані помідори: найсмачніша альтернатива класичному перцю

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Фаршировані помідори, запечені у духовці Новина оновлена 02 вересня 2022, 20:19
Фаршировані помідори, запечені у духовці

Приготуйте в духовці апетитні та соковиті помідори з м’ясним фаршем, сиром та зеленню.

Любителі овочевих закусок вже встигли оцінити фаршировані човники з баклажанів, які самі пливуть до рота. У поєднанні із куркою та грибами вийшла чудова закуска.

"Телеграф" пропонує вам скуштувати інший варіант фаршированих овочів. Цього разу – помідори з м’ясним фаршем під ніжною сирною скоринкою, запечені у духовці.

Як приготувати фаршировані помідори в духовці

Інгредієнти:

  • помідори – 7 шт.,
  • твердий сир – 100 г,
  • м’ясний фарш – 400 г,
  • цибуля – 1-2 шт.,
  • морква – 1 шт.,
  • петрушка та кріп – 1 пучок,
  • олія – 1 ст. ложка,
  • чорний мелений перець – за смаком,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Для страви вибирайте цілі та соковиті помідори. Зріжте у них шапочки гострим ножем та ложкою акуратно видаліть м’якоть, залишаючи стінки.
  2. Моркву потріть на середній тертці.
  3. Подрібніть цибулю.
  4. Порубайте зелень.
  5. Цибулю і моркву обсмажте в розігрітій олії 5 хвилин.
  6. Готові овочі, петрушку, перець і сіль додайте у м’ясний фарш і добре перемішайте.
  7. Наповніть фаршем чашечки помідорів, а зверху посипте тертим сиром.
  8. Викладіть фаршировані помідори на деко, змащене олією, і запікайте у розігрітій до 180°С духовці протягом півгодини.
  9. Перед подачею прикрасьте помідори дрібно нарізаним кропом.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати у мультиварці рататуй зі свининою та овочами. А також пропонував заготовити найсмачніше асорті на зиму, скориставшись рецептом овочевої закатки.

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#Рецепт #Помідори