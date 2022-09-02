Фаршировані помідори: найсмачніша альтернатива класичному перцю
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Приготуйте в духовці апетитні та соковиті помідори з м’ясним фаршем, сиром та зеленню.
Любителі овочевих закусок вже встигли оцінити фаршировані човники з баклажанів, які самі пливуть до рота. У поєднанні із куркою та грибами вийшла чудова закуска.
"Телеграф" пропонує вам скуштувати інший варіант фаршированих овочів. Цього разу – помідори з м’ясним фаршем під ніжною сирною скоринкою, запечені у духовці.
Як приготувати фаршировані помідори в духовці
Інгредієнти:
- помідори – 7 шт.,
- твердий сир – 100 г,
- м’ясний фарш – 400 г,
- цибуля – 1-2 шт.,
- морква – 1 шт.,
- петрушка та кріп – 1 пучок,
- олія – 1 ст. ложка,
- чорний мелений перець – за смаком,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Для страви вибирайте цілі та соковиті помідори. Зріжте у них шапочки гострим ножем та ложкою акуратно видаліть м’якоть, залишаючи стінки.
- Моркву потріть на середній тертці.
- Подрібніть цибулю.
- Порубайте зелень.
- Цибулю і моркву обсмажте в розігрітій олії 5 хвилин.
- Готові овочі, петрушку, перець і сіль додайте у м’ясний фарш і добре перемішайте.
- Наповніть фаршем чашечки помідорів, а зверху посипте тертим сиром.
- Викладіть фаршировані помідори на деко, змащене олією, і запікайте у розігрітій до 180°С духовці протягом півгодини.
- Перед подачею прикрасьте помідори дрібно нарізаним кропом.
Смачного!
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