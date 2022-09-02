Фаршировані помідори: найсмачніша альтернатива класичному перцю

Приготуйте в духовці апетитні та соковиті помідори з м’ясним фаршем, сиром та зеленню.

Любителі овочевих закусок вже встигли оцінити фаршировані човники з баклажанів, які самі пливуть до рота. У поєднанні із куркою та грибами вийшла чудова закуска.

"Телеграф" пропонує вам скуштувати інший варіант фаршированих овочів. Цього разу – помідори з м’ясним фаршем під ніжною сирною скоринкою, запечені у духовці.

Читайте також: Категорія Рецепти Швидкі мариновані помідори: будуть готові вже за три години Щоб довго не чекати на приготування улюбленої закуски, можна прискорити процес за допомогою оцту.

Як приготувати фаршировані помідори в духовці

Інгредієнти:

помідори – 7 шт.,

твердий сир – 100 г,

м’ясний фарш – 400 г,

цибуля – 1-2 шт.,

морква – 1 шт.,

петрушка та кріп – 1 пучок,

олія – 1 ст. ложка,

чорний мелений перець – за смаком,

сіль за смаком.

Приготування:

Для страви вибирайте цілі та соковиті помідори. Зріжте у них шапочки гострим ножем та ложкою акуратно видаліть м’якоть, залишаючи стінки. Моркву потріть на середній тертці. Подрібніть цибулю. Порубайте зелень. Цибулю і моркву обсмажте в розігрітій олії 5 хвилин. Готові овочі, петрушку, перець і сіль додайте у м’ясний фарш і добре перемішайте. Наповніть фаршем чашечки помідорів, а зверху посипте тертим сиром. Викладіть фаршировані помідори на деко, змащене олією, і запікайте у розігрітій до 180°С духовці протягом півгодини. Перед подачею прикрасьте помідори дрібно нарізаним кропом.

Смачного!

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