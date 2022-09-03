Гідна заміна "Наполеона": рецепт найсмачнішого рулету з лавашу та будь-яких ягід на швидку руку

Чудова закуска до чаю, яка готується за лічені хвилини.

Щоб не стояти біля плити годинами, щоб приготувати якісь солодощі, торт або рулет, на допомогу приходять рецепти "на швидку руку". Раніше ми вже розповідали, як приготувати торт тірамісу з полуницею без духовки, або як приготувати смачний торт з горіхами і печивом без духовки, а тепер хочемо поділитися рецептом рулету з сиром і ягодами з лаваша, який стане відмінною альтернативою торта "Наполеона".

Детальний спосіб приготування такого рулету можна переглянути на кулінарному каналі "Віка-Прості Рецепти". Зазначимо, що можна використовувати абсолютно будь-які ягоди, які ви тільки побажаєте.

Рулет із лаваша з сиром та ягодами: рецепт

Інгредієнти:

350 г сиру

100 г цукру

2 яйця

цукрова пудра

ягоди

лаваш

Спосіб приготування:

До сиру додайте яйце, білок та цукор. Якщо сир рідкий, можна додати трохи крохмалю. Перебийте все блендером до однорідності. Розгорніть лист лаваша, змастіть його сирною масою та посипте будь-якими ягодами. Акуратно заверніть лаваш у рулет, підгинаючи краї. Викладіть рулет на лист, застелений пергаментним папером. Верх рулету змастіть збитим жовтком. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25-30 хвилин до готовності.

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