Що додати до смаженої картоплі, щоб зробити її смачнішою: отримаєте страву, як у ресторані

Завдяки цим спеціям, ви отримаєте неймовірно смачну страву.

Смажена картопля — це одна з найпоширеніших і улюблених багатьма стравами, особливо якщо вміти її готувати навіть краще, ніж у McDonalds. Однак навіть найпростіший спосіб приготування смаженої картоплі можна вдосконалити завдяки спеціям.

Як зазначає prostoway, не потрібно всипати багато різних приправ, і достатньо додати лише кілька компонентів для того, щоб отримати смачну страву, як у ресторані.

Які спеції слід додати до смаженої картоплі

Різні варіанти паприки – приправа, яка ідеально поєднується з картоплею.

Куркума – приправа, яка надає страві неймовірно апетитного відтінку. А також спеція поступово забарвлює картоплю, завдяки чому страва матиме гарний вигляд на тарілці.

Цукор — досить несподівана спеція, проте її використовують не лише для випікання. Цукор допоможе посилити смак картоплі, достатньо додати лише одну щіпку.

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