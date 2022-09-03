Як приготувати ідеальну мариновану капусту: рецепт салату, який з’їдається за секунду

Щоб урізноманітнити смак салату – можна додати трохи гострого перцю.

Незабаром настане сезон капусти, тому настав час вивчати різні рецепти страв, які можна приготувати з цього овочу. І не варто забувати, що капусту також можна замаринувати і на зиму, наприклад приготувавши капустяний салат з оцтом і цукром.

Якість салату буде залежати від сорту капусти, тому краще вибирати осінні сорти. Ідеальна для маринування капуста біла, трохи прозора, пухка, пише видання"Так просто".

Салат з капусти з оцтом та цукром: рецепт

Інгредієнти:

1 кг білокачанної капусти

150 г моркви

2 болгарських перців

3 зубчики часнику

Для маринаду :

300 мл води

100 г цукру

1 ст. л. солі

70 мл рослинної олії

70 мл оцту 9%-го столового

6 горошин чорного перцю

лавровий лист

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Спосіб приготування:

Тонко наріжте капусту, моркву натріть на великій тертці, а болгарський перець наріжте соломкою. Часник накришіть дрібними кубиками. Добре перемішайте овочеву суміш і розкладіть по банках. Приготуйте маринад: закип’ятіть воду з цукром, олією та спеціями. Наприкінці додайте оцет. Гарячий маринад розлийте банками з капустою. Не варто закривати банку кришкою відразу, залиште салат відкритим ненадовго. Таким чином він краще замаринується. Нехай капуста помаринується при кімнатній температурі приблизно 8 годин, а потім надішліть банки із закускою в холодильник.

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