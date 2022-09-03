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Як приготувати ідеальну мариновану капусту: рецепт салату, який з’їдається за секунду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Маринована капуста — рецепт
Маринована капуста — рецепт

Щоб урізноманітнити смак салату – можна додати трохи гострого перцю.

Незабаром настане сезон капусти, тому настав час вивчати різні рецепти страв, які можна приготувати з цього овочу. І не варто забувати, що капусту також можна замаринувати і на зиму, наприклад приготувавши капустяний салат з оцтом і цукром.

Якість салату буде залежати від сорту капусти, тому краще вибирати осінні сорти. Ідеальна для маринування капуста біла, трохи прозора, пухка, пише видання"Так просто".

Салат з капусти з оцтом та цукром: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 кг білокачанної капусти
  • 150 г моркви
  • 2 болгарських перців
  • 3 зубчики часнику

Для маринаду :

  • 300 мл води
  • 100 г цукру
  • 1 ст. л. солі
  • 70 мл рослинної олії
  • 70 мл оцту 9%-го столового
  • 6 горошин чорного перцю
  • лавровий лист

Спосіб приготування:

  1. Тонко наріжте капусту, моркву натріть на великій тертці, а болгарський перець наріжте соломкою. Часник накришіть дрібними кубиками.
  2. Добре перемішайте овочеву суміш і розкладіть по банках.
  3. Приготуйте маринад: закип’ятіть воду з цукром, олією та спеціями. Наприкінці додайте оцет.
  4. Гарячий маринад розлийте банками з капустою. Не варто закривати банку кришкою відразу, залиште салат відкритим ненадовго. Таким чином він краще замаринується.
  5. Нехай капуста помаринується при кімнатній температурі приблизно 8 годин, а потім надішліть банки із закускою в холодильник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно приготувати на зиму сиру аджику, щоб вона довго не псувалася.

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