Як приготувати ідеальну мариновану капусту: рецепт салату, який з’їдається за секунду
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Щоб урізноманітнити смак салату – можна додати трохи гострого перцю.
Незабаром настане сезон капусти, тому настав час вивчати різні рецепти страв, які можна приготувати з цього овочу. І не варто забувати, що капусту також можна замаринувати і на зиму, наприклад приготувавши капустяний салат з оцтом і цукром.
Якість салату буде залежати від сорту капусти, тому краще вибирати осінні сорти. Ідеальна для маринування капуста біла, трохи прозора, пухка, пише видання"Так просто".
Салат з капусти з оцтом та цукром: рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг білокачанної капусти
- 150 г моркви
- 2 болгарських перців
- 3 зубчики часнику
Для маринаду :
- 300 мл води
- 100 г цукру
- 1 ст. л. солі
- 70 мл рослинної олії
- 70 мл оцту 9%-го столового
- 6 горошин чорного перцю
- лавровий лист
Спосіб приготування:
- Тонко наріжте капусту, моркву натріть на великій тертці, а болгарський перець наріжте соломкою. Часник накришіть дрібними кубиками.
- Добре перемішайте овочеву суміш і розкладіть по банках.
- Приготуйте маринад: закип’ятіть воду з цукром, олією та спеціями. Наприкінці додайте оцет.
- Гарячий маринад розлийте банками з капустою. Не варто закривати банку кришкою відразу, залиште салат відкритим ненадовго. Таким чином він краще замаринується.
- Нехай капуста помаринується при кімнатній температурі приблизно 8 годин, а потім надішліть банки із закускою в холодильник.
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