Як приготувати капучино з високою молочною пінкою без кавомашнинки: найпростіший спосіб

Щоб приготувати подібний напій, можна використовувати мікрохвильову піч.

Любителям кави цей спосіб приготування капучино точно припаде до смаку, адже заради смачної чашки улюбленого напою не потрібно буде йти в кав’ярню, або купувати кавоварку. Все що потрібно — це мікрохвильова піч, та й банку з кришкою, які можна використовувати в ній.

Загалом, запасіться всіма необхідними інгредієнтами для приготування капучино, і можна приступати до його приготування, пише belnovosti. Найголовніше це приготувати високу молочну пінку.

Як приготувати капучино

Наповніть банку молоком 2% жирності приблизно наполовину, закрийте її кришкою і енергійно потрясіть і відразу ж відправте його в мікрохвильову піч: спочатку на 30 секунд із закритою кришкою, а після ще на 30 секунд, тільки вже без кришки.

Після цього молоко можна використовувати для приготування кави з молочною пінкою.

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